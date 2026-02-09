慢性肺阻塞 中西醫合療呼吸順暢

奇美醫院中醫部醫師梁祐爾(右)與營養師林姿言說明慢性肺阻塞患者的中醫調理與營養照護重點。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

慢性阻塞性肺病（COPD）不只讓人「喘」，更可能一步步拖垮體力與生活品質。奇美醫院近期分享一名重度COPD患者案例，透過中西醫整合治療與營養調理，成功改善呼吸困難、減少夜間缺氧，體力與睡眠品質明顯進步，重新找回日常生活能力。

該名67歲男性患者為退休焊工，過去有長達40年的吸菸史，雖已戒菸多年，仍因肺功能受損導致嚴重呼吸困難。肺活量最低時僅剩正常人的29%，走不到多久就覺氣喘，夜間更需依賴氧氣設備輔助入睡，長期痰多、胸悶、睡眠品質差，生活受到極大影響。

奇美醫院中醫部主治醫師梁佑爾表示，患者初診時屬於肺氣虛弱、痰瘀互結體質，稍微活動就喘、痰黏不易咳出，晚上睡覺必須仰賴氧氣，整體氣血循環與體力都明顯下降。醫療團隊採取中西醫整合照護，在西醫穩定氣道發炎與支氣管擴張治療基礎下，中醫依病程分期調理。

梁佑爾說明，急性不適時期以宣肺化痰、平喘降氣為主；進入穩定期後則著重補氣健脾、補腎納氣與活血通絡。治療2週後患者夜間呼吸困難改善，不再需要使用氧氣；4個月後已可步行1公里，半年後肺功能回升至40%，類固醇使用頻率也明顯降低。

除了藥物與中醫調理，營養支持同樣是關鍵。奇美醫院營養師林姿言指出，呼吸其實是一項很耗能的動作，營養不足會讓呼吸肌變弱，反而更喘。COPD患者常因長期呼吸費力而消耗大量能量，卻因食慾不佳或進食容易喘而攝取不足，導致肌肉流失、體力變差，形成惡性循環。建議採取少量多餐方式，選擇高蛋白質、好消化的食物，如魚肉、蛋、豆製品與優質油脂，幫助維持肌肉量與體力，同時避免過度產氣或油膩食物，以減少腹脹壓迫呼吸。

梁佑爾強調，慢性阻塞性肺病透過穩定用藥、規律復健運動、中醫體質調理與營養支持，可以有效減少急性惡化發生，延緩肺功能惡化速度。