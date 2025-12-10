慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所有參加資格，但真正收案的診所僅五成，約一千七百多家，背後原因錯綜複雜。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟觀察到，上述情況主因包括醫療團隊需接受訓練、衛教諮詢，這些程序很耗時、行政作業繁瑣，且有些專科診所因人力限制，難以進行個案管理、提供生活習慣諮詢，因而對參與計畫興趣缺缺，建議從增加誘因著手，才能吸引基層診所加入。

事實上，隨著新研究證據的出現，排糖藥SGLT2抑制劑等藥物已被證明可幫助慢性腎臟病患者「護腎」，在今年三月，上述藥物的健保給付範圍已擴大至慢性腎臟病、心衰竭族群，不過給付條件是病患需加入相關慢性病共同照護計畫，若病患因各項因素而沒有加入計畫，用藥選擇權大受限制。

對此，陳宏麟表示，部份慢性腎臟病患者可能會成為現行照護體系下的「漏網之魚」，當患者腎臟病期別在３Ａ或３Ｂ時，３Ａ屬於基層診所都能收案的初期腎臟病照護計畫，３Ｂ須由腎臟內科醫師組成的照護團隊才能收案。他分享在基層常遇到３Ｂ的患者，腎絲球過濾率（eGFR）低於普遍基層能收案的標準，但個案不願意接受轉診到腎臟專科，或是腎臟專科診所沒有加入計畫，若又因沒有糖尿病等合併症而遭排除於相關照護計畫之外，就可能形成醫療照護空窗，這群病患也應予以重視。

黃尚志強調，慢性腎臟病在早期就盡快介入、處理，「醫療費用ＣＰ值最高」，透過個案管理、衛教，並鼓勵病患好好控制血壓、戒菸、避免濫用止痛藥等，可避免病患腎功能一再惡化，並幫助減少洗腎人口、撙節醫療開支。

