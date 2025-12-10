「慢性腎病」首進全球十大死因！每十人就1人腎受損、96%完全沒察覺…醫揭元兇：腎臟泡在糖水裡





慢性腎臟病被醫界形容為「沉默殺手」，病情惡化前幾無症狀，卻已悄悄躋身全球第9大死因，年奪150萬條人命。美國最新研究指出，全世界約1成的成年人有腎損傷卻不自知，尤其糖尿病更是讓腎臟加速老化的幕後黑手。醫師示警，血糖若未控制好，腎臟就像長期泡在糖水裡，最後只能走向洗腎。

美國最新研究示警，一項早期幾乎沒有症狀的疾病──慢性腎臟病（CKD），正迅速成為全球嚴重的公共衛生威脅。研究顯示，慢性腎臟病每年奪走約150萬人性命，今年首度擠進全球十大死因排行榜、排名第9，超越結核病與大腸癌。

根據最新排名，全球十大死因分別為：

1.冠狀動脈心臟病（缺血性心臟病） 2.中風 3.慢性呼吸道疾病（慢性阻塞肺疾病） 4.失智症 5.肺癌 6.糖尿病 7.胸腔感染 8.高血壓心臟病 9.慢性腎臟病 10.肝病

紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）研究團隊分析了133國、2,230份資料發現，推估全球約有7.88億人罹患慢性腎病，較30年前增加1倍以上，等於每十位成年人就有一人受影響。

其中，人口老化、壽命延長，加上糖尿病、高血壓與肥胖快速增加，是罹患人數攀升主因。

初期無症狀，患者常在「太晚」才發現

研究團隊指出，腎功能受損會使身體無法排除廢物與多餘液體，不僅引發腎衰竭，也是心血管疾病的推手，約佔全球心血管疾病致死個案的12%。

不僅如此，由於慢性腎病惡化前幾無症狀，全球約14%成年人已有腎損傷卻不自知。而台灣腎臟醫學會2025年最新統計也顯示，國內有高達9成6的腎臟病病友沒有病識感，且罹患者有年輕化趨勢。

花蓮慈濟醫院腎臟內科主治醫師鄧子聰提醒，腎臟病被稱為「沉默殺手」，但其背後有個「帶頭大哥」，就是許多人也常忽略的糖尿病。

糖尿病造成的腎臟病變是長期累積的過程，許多患者在初期幾乎沒有明顯症狀，直到出現疲倦、腳踝水腫、泡泡尿等情況時，才驚覺腎功能早已損傷。

「糖尿病」是腎病推手，4藥物協同延緩惡化

鄧子聰指出，糖尿病是造成腎臟病變的主要因素之一。「想像腎臟一直泡在糖水裡面，當然會出現問題！」

他解釋，當血糖過高、超過腎臟的回收能力時，多餘的糖分就會從尿液中排出，此現象稱為「糖尿」。因此臨床上治療腎臟病變，除了定期追蹤腎功能與尿蛋白，控制血糖也是預防腎臟功能惡化的重點之一。

鄧子聰說，目前糖尿病腎病變治療已進入「四大藥物整合」時代，透過藥物的互補協同，有機會大幅延緩洗腎、降低心血管風險：

1、ACEI／ARB：這類藥物可降低腎小球壓力、減少蛋白尿，能降低腎臟負擔、延緩腎功能惡化，是傳統治療基礎。

2、SGLT2抑制劑：可降血糖並直接保護心腎，能降低腎衰竭及心衰竭風險。

3、Finerenone：這款新型藥物能減少腎臟發炎與纖維化，可同時降低心肌梗塞、中風等心血管疾病風險。

4、GLP-1 促效劑（瘦瘦針）：間接保護腎臟，能協助減重、控制血糖，也有降低心血管疾病風險的作用，對有肥胖與心血管疾病風險的患者尤其有利。

鄧子聰補充，藥物需依個人狀況調整，絕不可自行購買或停藥，「若知道藥物對身體有幫助，就應按時服用，並規律回診。」

飲食、運動仍是延緩惡化的關鍵

除了藥物治療，鄧子聰強調，延緩腎功能惡化最有效、CP值最高的方式，就是保持良好的飲食與運動習慣。他建議：

●飲食以原形食物為主，少吃加工品，減輕腎臟負擔； ●餐後散步有助於穩定血糖，未必要高強度運動。

