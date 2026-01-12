慢性腎臟病風險「雙降」 台灣有望擺脫洗腎王國

（中央社記者陳婕翎台北12日電）據調查，台灣慢性腎臟病高風險與極高風險比率雙雙下降。專家籲擴大早期個案納入共照計畫，強化血壓控制，透過生病前風險預測及早介入生活型態調整，台灣有望擺脫洗腎王國。

據2025年台灣早期慢性腎臟病報告發現，根據國際腎臟病學指南（KDIGO）建議的慢性腎臟病風險分層數據顯示，2024年台灣慢性腎臟病收案患者高風險占比與2022年收案者相比，從25.9%降至25.1%，極高風險者則是從24.9%減少至23.1%。

據台灣腎臟醫學會簡介資料顯示，台灣早期慢性腎臟病（early-CKD）年報提供從第1至5期完整病程的即時大數據分析，填補全球多數國家僅聚焦透析末期的資料缺口，台灣涵蓋早晚期慢性腎病數據，量化早期介入效果，提升台灣精準照護競爭力，值得國際借鏡，建立早期監測系統。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成今天告訴中央社記者，近6成患者處於可早期介入延緩病情進展、避免進入晚期，甚至洗腎的黃金階段；面對高風險與極高風險患者逐年下降，證明論質計酬P4P品質照護計畫透過鼓勵收案、追蹤藥物治療、共病管理等，產生正面成效。

許志成強調，早期腎臟病可逆性高，部分患者有機會恢復至一般健康狀態；但進展至損傷程度較大者為中晚期，疾病可逆性大幅降低，目標多僅能延緩進入洗腎階段。籲持續增加早期個案收案比例，搭配改善生活型態，「假以時日，台灣可以擺脫洗腎王國的負面標籤。」

另外，許志成點出三高共病管理對腎病患者至關重要，但早期慢性腎臟病報告發現，血壓控制率僅32.6%、血糖控制56.2%，相較血脂82.6%仍有明顯差距，許多慢性病患者往往未充分認知血壓控制的重要性，甚至醫護人員也可能較容易忽略，正是未來共病照護急需加強的重點。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯指出，未來更理想目標是尚未發展成腎臟病，提前針對高風險族群，及早介入、有效控制風險因子，改變生活型態，如飲食與運動等非藥物治療，從源頭預防腎臟病發生。早期腎病資料庫正是關鍵起手式，唯有累積足夠資料，才能真正做到精準預測。

慢性腎臟病發展不僅導致醫療資源的增加，也導致碳排放增加。吳麥斯引述台灣慢性腎臟病環境影響全面性評估研究報告，當中腎病患者每人每年溫室氣體排放量研究顯示，第1至3期僅為0.11噸二氧化碳當量（CO2e），但病程一旦來到第4期就會一口氣增加至2.3噸CO2e。

當腎病患者已經惡化到需要血液透析，則會攀升至7.64噸CO2e。吳麥斯表示，疾病在早期階段所需投入的醫療資源少，相對產生的碳排也較低；但隨病程惡化，就醫頻次、用藥需求與透析治療等皆大幅增加，不僅消耗醫療資源，也顯著推升碳排。

吳麥斯說，愈早有效控制疾病，愈能同時減輕家庭負擔、降低醫療體系壓力、改善社會經濟效益，並減少環境衝擊。而要做到早期控制，關鍵在於「及早預測、及早介入」，尤其慢性腎臟病在早期是無聲疾病，必須把握症狀出現之前的黃金時機。（編輯：李亨山）1150112