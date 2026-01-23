慢性腹痛腹瀉伴隨血便別大意！腸道長期拉警報 免疫系統「內戰」恐釀慢性病





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】32歲的Jason是科技業工程師，長期工作壓力大、飲食不正常，近半年來反覆出現腹痛、腹瀉症狀，偶爾還有血便。他起初以為只是急性腸胃炎，吃藥後症狀暫時緩解卻又反覆發作，體重更莫名減輕5公斤。直到持續3個月症狀未改善，經大腸鏡檢查才確診為潰瘍性結腸炎，屬於發炎性腸道疾病。這是一種需要長期控制的慢性病，若未妥善治療，未來可能面臨腸穿孔、腸道狹窄甚至大腸癌等嚴重併發症。



發炎性腸道疾病常見兩大類型 潰瘍性結腸炎和克隆氏症



台安醫院胃腸肝膽科鄭勝偉醫師指出發炎性腸道疾病包括潰瘍性結腸炎和克隆氏症兩大類型，屬於自體免疫失調，免疫系統攻擊正常腸道組織，導致腸道長期處於不等程度的發炎狀態。臨床上主要症狀包括慢性腹瀉、腹痛、血便和黏液便，部分患者還會出現發燒、體重減輕和貧血等現象。

廣告 廣告



發炎性腸道疾病好發年齡集中在20至40歲青壯年族群，以及60至70歲中老年族群。年輕人可能與遺傳因子，飲食，或壓力有關；中老年人則可能與免疫系統老化或腸道微菌業改變有關。由於症狀與一般急性腸胃炎相似，許多患者容易被誤診為腸躁症或功能性腹痛，從出現症狀到確診往往需要經歷多位醫師和長時間觀察。



造成發炎性腸道疾病的成因有哪些？ 醫揭多重因素導致



鄭勝偉醫師表示發炎性腸道疾病的成因至今尚未完全明朗，但研究顯示免疫系統失調、遺傳基因、環境因素和腸道菌叢失衡都扮演重要角色；而飲食西化也關鍵因素之一，如超加工食品（乳化劑、防腐劑等）會破壞腸道黏膜；高脂肪肉類（紅肉），其飽和脂肪與特定的胺基酸代謝物可能促進發炎；精製糖與含糖飲料，改變腸道微菌生態，增加克隆氏症的風險；高量 Omega-6 脂肪酸的油脂（如部分人造奶油、葵花油），或棕櫚油等。



此外，環境中的尼古丁也是不可忽視的危險因子，會刺激腸道發炎並加重克隆氏症患者病情（吊詭的是尼古丁對於繢瘍性結腸炎似乎有保護作用）。遺傳傾向同樣不容小覷，家族中若有人罹患此病，直系親屬的罹病風險也會增加。



腸道發炎治療目標、藥物選擇與治療策略 帶你一次掌握



依據目前常用治療指引（STRIDE-II, 2021），治療目標可分為：短期目標：臨床症狀緩解；中期目標：生物標記（檢驗數據）正常化；長期目標：黏膜癒合。而治療藥物選擇可依疾病嚴重度區分。



輕度患者可使用抗發炎藥物（5-ASA）或免疫抑制劑控制病情；快速急性發炎可用類固醇控制病情；中重度患者則可能需要生物製劑治療；若是對生物製劑產生耐受性或偏好口服用藥患者，可考慮使用標靶藥物（如JAK抑制劑）。



而治療策略，也會依據疾病嚴重度和年紀來擬定。若是輕度發炎性腸道疾病，可以選擇由副作用少的藥物開始，若無效再升級（step-up therapy）；而若是一開始病情嚴重或是年紀輕的發病患者，則建議儘早使用生物制劑，期在腸道尚未發生永久傷害（瘻管，變型）前就阻斷發炎（top-down therapy）。



此外，患者需要長期配合醫囑用藥並定期接受大腸鏡追蹤檢查，也要維持規律作息、適度運動、減輕壓力，並採用地中海飲食等均衡飲食模式，都有助於控制病情並預防復發。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸乾眼症刺激性流淚讓人「淚到痛醒」？ 盤點乾眼症治療

▸腦袋關不機？告別焦慮型失眠！ 身心真正休養生息的睡眠之道