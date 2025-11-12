慢性自發性尋麻疹不是過敏 應及早接受醫師治療
蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，臺灣每五人就有一人曾有蕁麻疹發作的經驗。其中六成患者屬於「慢性自發性蕁麻疹，為常見蕁麻疹類型，患者長期忍受「紅、腫、癢」症狀的折磨，嚴重干擾睡眠、生活與工作，若未即時控制，精神壓力與癌症患者相當，建議儘早尋求醫師求助。
臺灣皮膚科醫學會常務理事暨臺大醫院皮膚部主任醫師朱家瑜表示，蕁麻疹若症狀持續超過六週即為慢性蕁麻疹，主要受到自體免疫失調導致，不一定要看皮膚科，家醫科也可以。朱家瑜表示，自體免疫蕁麻疹的症狀來無影、去無蹤，可能突然出現、然後又在幾個小時後消失，有時候患者在就診前還有病灶，但是走進診間時就已經消失，因此對於初診斷的患者而言，可能會有疾病沒有這麼嚴重的錯覺。
慢性自發性蕁麻疹絕不只是皮膚上起疹子這麼簡單，還會全面衝擊患者的工作與心情，朱家瑜醫師直言，青壯年正處於事業打拼階段，但若沒有妥善控制疾病，癢感、風疹塊等症狀將會嚴重影響患者的工作表現。就有研究指出，每4位就約有1位患者工作或是出勤表現受到衝擊，若進一步檢視出勤狀況，更可以發現約有逾兩成的患者每週因為症狀而缺勤一小時以上。此外，患者也容易落入「發癢→失眠→憂鬱、焦慮→疾病惡化」的惡性循環中。患者迫切需要透過正規治療，改善慢性自發性蕁麻疹的症狀。
民眾謝小姐自小受慢性尋麻疹困擾，她坦言長期反覆的紅腫與搔癢讓她身心疲憊，因此有去看醫師並服藥，但是吃個兩三週自身覺得好了就不再吃藥，沒想到又再度復發，此時才持續透過藥物治療，最後成功根治，建議有同樣疾病的民眾要盡早接受醫師的治療，也要遵從醫囑的指示。
為了協助病友及早獲得妥善治療，國際間推動UCARE（Urticaria Care蕁麻疹照護）認證制度，目前林口長庚、臺大醫院、台中榮總與高雄長庚等4家醫院已獲得認證，治療與研究水準皆與國際接軌；以地理密度計算，更是亞洲之最，象徵台灣在蕁麻疹照護網絡上已邁向國際領先地位。
