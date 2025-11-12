慢性自發性蕁麻疹非單純過敏

很多人常誤以為「慢性自發性蕁麻疹只是過敏，避免攝取容易過敏的食物就好」，事實上，慢性自發性蕁麻疹源自於免疫系統失調，就算完全不接觸過敏原仍會發病。醫師提醒，若連續六週都反覆出現「紅、腫、癢」相關症狀，就應該要有所警覺，症狀嚴重會干擾睡眠、生活與工作，若未即時控制，精神壓力與癌症患者相當。

蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每五人就有一人曾有蕁麻疹發作的經驗。蕁麻疹若症狀持續超過六週即為慢性蕁麻疹，主要受到自體免疫失調導致，其中六成患者屬於「慢性自發性蕁麻疹（CSU），為常見蕁麻疹類型。

臺灣皮膚科醫學會常務理事暨臺大醫院皮膚部主任朱家瑜醫師表示，慢性自發性蕁麻疹好發於二十至四十歲之間，其中又以女性最多，約為男性的兩倍，我國約有二十至二十五萬名患者。患者發病後，因為免疫細胞過度活化釋放出組織胺，導致血管擴張、組織腫脹，因而造成風疹塊與血管性水腫，引起「紅、腫、癢」三大症狀。臨床上，若症狀超過六週就有可能是慢性自發性蕁麻疹。

研究指出，每四位就約有一位患者工作或是出勤表現受到衝擊，若進一步檢視出勤狀況，更可以發現約有逾兩成的患者每週因為症狀而缺勤一小時以上。此外，患者也容易落入「發癢→失眠→憂鬱、焦慮→疾病惡化」的惡性循環中，患者憂鬱與焦慮的風險也是高於常人六倍以上。患者迫切需要透過正規治療，改善慢性自發性蕁麻疹的症狀。

臺灣皮膚科醫學會常務理事暨林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，慢性自發性蕁麻疹的治療第一線均以第二代抗組織胺為主；若症狀在二至四週後仍持續，則會進入第二線療程，會提升劑量至最多四倍。急性症狀發作，臨床上會使用類固醇緊急控制，但若是頻繁使用類固醇壓制症狀，不僅可能導致療程延長，需要花費更多的時間才能穩定控制疾病；患者在停用類固醇後，還得要面對更劇烈的疾病反撲。因此，若症狀反覆控制不佳、無法耐受抗組織胺嗜睡副作用等，建議及早進入第三線治療，在既定療程中加入生物製劑。穩定治療後，約有四成患者可達到完全緩解，近半數的患者明顯改善症狀。另外，也有患者會誤認為「出現症狀時再用藥即可」，但慢性自發性蕁麻疹誠如其名屬於慢性病，在處方上，也是可以開立慢性處方箋。因此，治療方式與糖尿病、高血壓控制一樣，需要每日規律服藥才能改善病程。