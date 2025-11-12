慢性自發性蕁麻疹非單純過敏
很多人常誤以為「慢性自發性蕁麻疹只是過敏，避免攝取容易過敏的食物就好」，事實上，慢性自發性蕁麻疹源自於免疫系統失調，就算完全不接觸過敏原仍會發病。醫師提醒，若連續六週都反覆出現「紅、腫、癢」相關症狀，就應該要有所警覺，症狀嚴重會干擾睡眠、生活與工作，若未即時控制，精神壓力與癌症患者相當。
蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每五人就有一人曾有蕁麻疹發作的經驗。蕁麻疹若症狀持續超過六週即為慢性蕁麻疹，主要受到自體免疫失調導致，其中六成患者屬於「慢性自發性蕁麻疹（CSU），為常見蕁麻疹類型。
臺灣皮膚科醫學會常務理事暨臺大醫院皮膚部主任朱家瑜醫師表示，慢性自發性蕁麻疹好發於二十至四十歲之間，其中又以女性最多，約為男性的兩倍，我國約有二十至二十五萬名患者。患者發病後，因為免疫細胞過度活化釋放出組織胺，導致血管擴張、組織腫脹，因而造成風疹塊與血管性水腫，引起「紅、腫、癢」三大症狀。臨床上，若症狀超過六週就有可能是慢性自發性蕁麻疹。
研究指出，每四位就約有一位患者工作或是出勤表現受到衝擊，若進一步檢視出勤狀況，更可以發現約有逾兩成的患者每週因為症狀而缺勤一小時以上。此外，患者也容易落入「發癢→失眠→憂鬱、焦慮→疾病惡化」的惡性循環中，患者憂鬱與焦慮的風險也是高於常人六倍以上。患者迫切需要透過正規治療，改善慢性自發性蕁麻疹的症狀。
臺灣皮膚科醫學會常務理事暨林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，慢性自發性蕁麻疹的治療第一線均以第二代抗組織胺為主；若症狀在二至四週後仍持續，則會進入第二線療程，會提升劑量至最多四倍。急性症狀發作，臨床上會使用類固醇緊急控制，但若是頻繁使用類固醇壓制症狀，不僅可能導致療程延長，需要花費更多的時間才能穩定控制疾病；患者在停用類固醇後，還得要面對更劇烈的疾病反撲。因此，若症狀反覆控制不佳、無法耐受抗組織胺嗜睡副作用等，建議及早進入第三線治療，在既定療程中加入生物製劑。穩定治療後，約有四成患者可達到完全緩解，近半數的患者明顯改善症狀。另外，也有患者會誤認為「出現症狀時再用藥即可」，但慢性自發性蕁麻疹誠如其名屬於慢性病，在處方上，也是可以開立慢性處方箋。因此，治療方式與糖尿病、高血壓控制一樣，需要每日規律服藥才能改善病程。
其他人也在看
全台每5人有1人慢性蕁麻疹
記者戴淑芳∕台北報導 蕁麻疹不尋常！現任市調公司管理職的謝小姐12日分…中華日報 ・ 3 小時前
蕁麻疹皮膚癢又腫，不吃藥會自己好？醫揭「這類型」與免疫失調有關
56歲的謝小姐擔任管理職，多年以來飽受慢性蕁麻疹困擾，皮膚搔癢難耐，她曾在懷孕時因蕁麻疹發作引起呼吸困難，三度被緊急送往急診治療，深刻體會到規律監測與積極治療的重要性，如今她隨身攜帶藥物，以防疾病突如其來。皮膚科醫師提醒，慢性自發性蕁麻疹患者長期飽受症狀困擾，但研究顯示，患者平均需耗時約1年半、諮詢近5位醫師才能確診。優活健康網 ・ 18 小時前
慢性自發性尋麻疹不是過敏 應及早接受醫師治療
蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，臺灣每五人就有一人曾有蕁麻疹發作的經驗。其中六成患者屬於「慢性自發性蕁麻疹，為常見蕁麻疹類型，患者長期忍受「紅、腫、癢」症狀的折磨，嚴重干擾睡眠、生活與工作，若未即國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
慢性蕁麻疹恐奪命！她3度發作險進鬼門關 台大醫院主任示警：這不只是皮膚過敏
蕁麻疹是國人常見的皮膚疾病之一，據統計，每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，值得注意的是，蕁麻疹不單純只是皮膚症狀，慢性蕁麻疹還有可能危及生命！56歲謝小姐就因慢性自發性蕁麻疹發作，導致呼吸困難，3度送急診，嚇得她現在藥不離身，就怕哪天又發病。皮膚科醫師提醒，蕁麻疹若症狀持續超過6周即為慢性蕁麻疹，應該接受醫師的積極治療。謝小姐表示，自己從小就有慢性蕁麻疹的......風傳媒 ・ 14 小時前
虛擬貨幣洗錢案 檢警再拘提1涉洩密給詐團律師
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市刑警大隊偵辦竹聯幫弘仁會成員涉嫌與假投資及假求職詐騙集團勾結，透過虛擬貨幣洗錢約新台幣3億多元。檢警發現多名律師疑洩密給詐團，今天再拘提孫姓律師到案。中央社 ・ 12 小時前
洩密再加一！幫撈3.5億詐團辯護竟洩漏筆錄 專長「詐欺洗錢」律師被逮
檢警調查，陳姓兄弟從2021年4月起組成詐團水房，透過假投資、戀愛詐騙、假求職的手法進行詐騙，還透過虛擬貨幣洗錢，4年內共有120多名被害，不法金額高達3.5億元，檢警於9月兵分多路發動搜索，帶回9名被告，當中還包含3位律師。鄭皓文、單鴻均、秦睿昀為詐團成員辯護時，涉嫌...CTWANT ・ 19 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
完勝大谷翔平！廣末涼子「國道狂飆185公里」 追撞大卡車釀1傷遭移送
日本靜岡縣警方決定於13日將女星廣末涼子（45歲）移送至靜岡地方檢察廳濱松分庭，以涉嫌違反《過失致人死亡或受傷行為處罰法》為由進行調查。據悉，廣末涼子駕駛的車輛在新東名高速公路上追撞一輛大卡車，導致車內一名乘客受傷。調查人員在詢問相關人員後得知了這一消息。有調查人員透露，事發時廣末涼子的車時速約180公里，逼近185公里。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
晚期泌尿道上皮癌復發率高 化療後搭配免疫治療 降3成死亡風險
根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近四千名泌尿道上皮細胞癌患者，且許多患者確診時已屬晚期；其中，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更是不到一成。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，根據大型臨床數據，晚期泌尿上皮癌患者在化療後，若搭配免疫治療作為維持性療法，不僅能提升患者的整體存活期，更降低近三成的死亡風險。如今，健保已跟上國際治療建議，放寬患者使用藥物的限制，中央健康保險署陳亮妤署長也回應，此次擴大給付預估每年再增加三百名泌尿道上皮細胞癌患者、共五百人受惠，平均每人每年可省一○五萬元以上藥費。「這次健保給付的擴大，不僅是治療接軌國際，讓患者能在減少不必要檢測的情況下，使用合適且有效的藥物。」台灣泌尿內視鏡醫學會吳俊德理事長表示。泌尿路上皮細胞癌的治療是一條從診 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 16 小時前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 1 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
世越銀行總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞
金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世華銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。中天新聞網 ・ 23 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 17 小時前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前
8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
一生奉獻苗栗大西山地區、連任8屆的市民代表蘇文霸，昨日（11/5）凌晨驚傳不敵病魔辭世，享壽70歲。據悉，他長年受心臟疾病所苦，日前定期會期間，即使身體不適仍抱病質詢，會議結束僅兩天便與世長辭，令地方健康2.0 ・ 1 小時前