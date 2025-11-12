慢性蕁麻疹恐奪命！她3度發作險進鬼門關 台大醫院主任示警：這不只是皮膚過敏

蕁麻疹是國人常見的皮膚疾病之一，據統計，每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，值得注意的是，蕁麻疹不單純只是皮膚症狀，慢性蕁麻疹還有可能危及生命！56歲謝小姐就因慢性自發性蕁麻疹發作，導致呼吸困難，3度送急診，嚇得她現在藥不離身，就怕哪天又發病。皮膚科醫師提醒，蕁麻疹若症狀持續超過6周即為慢性蕁麻疹，應該接受醫師的積極治療。

謝小姐表示，自己從小就有慢性蕁麻疹的困擾，懷孕時症狀加劇，因而開始接受治療，7年治療期間就曾突然急性發作3次，當下喉嚨腫脹、呼吸困難，「當下真的感到生死一線間，沒有經歷過，真的很難想像。」所以現在即使醫師告訴她病情已趨穩定，她還是堅持藥不離身，就怕那種恐怖的經驗再來一次。

台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹若症狀持續超過6周即為慢性蕁麻疹，主要受到自體免疫失調導致，其中有6成屬於「慢性自發性蕁麻疹（CSU）」，為常見蕁麻疹類型。慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲民眾之間，其中又以女性為多，約為男性的兩倍，台灣患者推估約有20至25萬人。

朱家瑜說，蕁麻疹一旦發病，就會因免疫細胞過度活化釋放出組織胺，導致血管擴張、組織腫脹，會造成風疹塊與血管性水腫，引起「紅、腫、癢」三大症狀。

臨床上，若蕁麻疹症狀超過6周就有可能是慢性自發性蕁麻疹，棘手的是，這些症狀來無影、去無蹤，可能突然出現、然後又在幾個小時後消失，有時候患者在就診前還有病灶，但是走進診間時就已經消失，因此對於初診斷的患者而言，可能會產生我的病沒有這麼嚴重的錯覺。

「蕁麻疹不只是皮膚過敏，每天都須服藥！」朱家瑜強調，多數蕁麻疹患者只要積極治療，大多可以獲得良好的疾病控制，尤其許多患者誤以為蕁麻疹只是皮膚過敏，只要避開容易過敏的食物就好。事實上，慢性自發性蕁麻疹源自於免疫系統失調，就算完全不接觸過敏原仍會發病，且慢性自發性蕁麻疹病如其名，屬於慢性病，治療方式與糖尿病、高血壓控制一樣，需要每日規律服藥才能改善病程。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏指出，為協助病友及早獲得妥善治療，國際間推動UCARE認證制度，目前林口長庚、台大醫院、台中榮總與高雄長庚等4家醫院已獲得認證，治療與研究水準皆與國際接軌；以地理密度計算，更是亞洲之最，象徵台灣在蕁麻疹照護網絡上已邁向國際領先地位。

