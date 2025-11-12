「慢性蕁麻疹」不是有症狀才吃藥！醫破解常見迷思 籲規律用藥、記錄病況

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】現年56歲、任職市調公司管理職的謝小姐從小受慢性蕁麻疹困擾，懷第二胎時症狀加劇，因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診。過去的她雖然有接受治療，但藥物吃了又停，沒有規律使用，長期反覆的紅腫與劇烈搔癢害她半夜都睡不好，隔天仍得照常開會、管理團隊，身心俱疲。因此她決心積極治療，至今7年症狀逐漸趨緩，目前也持續配合醫囑服藥。

慢性蕁麻疹「紅、腫、癢」3大症狀 常被誤當食物過敏

慢性自發性蕁麻疹屬於自體免疫系統疾病，卻常被以為是單純的食物過敏，更有患者已嚴格限制飲食還是不能控制疾病。臺灣皮膚科醫學會常務理事、臺大醫院皮膚部朱家瑜主任解釋，疾病發作時，免疫細胞過度活化釋放出組織胺，會導致血管擴張、組織腫脹，患者常見有眼、唇的血管性水腫、以及發作位置和時間都不定的膨疹，又稱「風疹塊」，並伴隨劇烈搔癢。臨床上，若症狀超過6週，就有可能是慢性蕁麻疹，應提高警惕。

每5人就有1人蕁麻疹 好發於青壯年女性打擊工作表現

據統計，台灣每五人就有一人曾遇蕁麻疹發作。朱家瑜主任表示，慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲，其中女性約為男性的兩倍，特別是職業女性更為常見，推測需兼顧家庭、事業，蠟燭多頭燒，容易有精神焦慮、失眠、壓力大等問題有關。

青壯年為社會重要勞動力，但慢性蕁麻疹引發的癢感、風疹塊等症狀，可能嚴重干擾夜間睡眠品質，人際關係受挫、情緒與心理壓力也日益增加，進而影響工作。就有研究指出，每4位就約有1位患者工作或出勤表現受衝擊。此外，患者容易落入「發癢→失眠→憂鬱、焦慮→疾病惡化」的惡性循環中，憂鬱與焦慮的風險高於常人6倍。

蕁麻疹有症狀才吃藥？醫：控制疾病需患者配合規律服藥

多數蕁麻疹有機會得到控制，但仰賴患者配合積極治療。不少患者卻以為「出現症狀時再用藥就好」，結果症狀還是反覆發作，進而認為「藥吃了就很有效，沒吃就沒效」，漸漸對治療失去信心，甚至自行停藥。朱家瑜主任指出，就像降血壓藥不會等到血壓變高才服用，慢性蕁麻疹如其名，也屬於慢性病的一種，需要每日規律服藥才能改善病程，若狀況穩定，則可討論調整用藥間隔、逐漸停藥。

醫說明慢性蕁麻疹治療策略 控制不佳可及時討論調整

臺灣皮膚科醫學會常務理事、林口長庚醫院皮膚免疫科鐘文宏主任進一步說明，慢性自發性蕁麻疹的治療指引與國際標準相同，第一線治療以第二代抗組織胺為主，若症狀2至4週後仍持續，第二線療程則會提升劑量至最多4倍。

治療期間若急性症狀發作，臨床上會使用類固醇控制。鐘文宏主任解釋，使用類固醇的目的為壓制急性症狀，但頻繁使用可能影響整體免疫系統，需耗費更多時間控制疾病，停用類固醇後，也可能面對疾病反撲。若症狀仍控制不佳、使用抗組織胺易嗜睡等，第三、第四線治療選項包括加入生物製劑、免疫抑製劑等，建議及早與醫師討論調整治療方案。

全台４醫療院所獲國際認證 致力提升蕁麻疹照護品質

為加強全球蕁麻疹臨床交流與研究、提高病友照護品質，全球過敏與氣喘卓越聯盟（GA2LEN）發起UCARE（Urticaria Care蕁麻疹照護）認證，30多項評估項目涵蓋診斷、治療、團隊協作、研究與衛教等，林口長庚、臺大醫院、台中榮總、高雄長庚已先後取得認證，成為國際級的蕁麻疹卓越醫療中心。

對此鐘文宏醫師說明，獲UCARE認證的醫療機構，備有跨科別團隊提供個人化治療，也持續累積臨床經驗與研究數據以加強照護品質，並進一步透過衛教提升患者病識感。慢性蕁麻疹患者可能遇到病情反覆，他也建議患者每天寫日記，尤其記下症狀發作當天的飲食、活動等，也可以加入臺灣皮膚科醫學會推出的LINE 官方帳號《蕁麻疹資訊站》，了解更多的衛教資訊、就醫地圖、或是獲得自我檢測表、病況日記等。

