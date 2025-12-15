慢性阻塞性肺病居10大死因 年輕病友協會籲儘速補齊治療缺口

cnews204251215a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

慢性阻塞性肺病（COPD），長期位居10大死因之列。年輕病友協會理事長潘怡伶表示，由於缺乏跨部會、系統性的國家級防治計畫，今（15）日與立法委員蔡易餘、黃秀芳、王正旭、陳菁徽、劉建國等人，共同以「肺喘不過氣，政府要出力」為主題，公開呼籲政府將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，降低再住院率、改善患者生活品質及縮短不健康餘命目標前進。

理事長潘怡伶說，根據健保署近3年慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案（P4P）資料顯示，照護成效未見提升，出院後14日內再入院率，從民國111年5.8%攀升至去年的7.7%。急性住院比例逐年增加，3年內新增近3萬名中重度住院患者。台大公衛團隊研究更指出，COPD一年實際死亡數約1.7萬人，為官方統計數的4.5倍，疾病負擔（DALY）與「國病」肺癌相當，顯示COPD真實負擔長期被低估，醫療資源的支持亟需補齊。

健保署長陳亮妤表示，健保署106年就開始COPD專案，在與相關醫學會討論後，COPD品質改善專案進行更新，預計明年1月1日上路，將會挹注2500萬元，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。針對新藥給付，未來會成立CHPTA擴增醫療科技評估量能，提高各個支付的成本效益。

國健署副署長林莉茹強調，COPD患者9成是吸菸，或暴露在二手菸環境所造成。國健署提供多元戒菸服務，全國有3000家合約醫療機構，方便民眾就近接收戒菸相關服務，或撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363諮詢。

立委蔡易餘則分享照顧父親的親身經驗，由於蔡父長期是COPD患者，在50幾歲期間，還曾因咳嗽住院，越後期越長反覆住院，甚至無法睡覺，最後是接受器官移植後康復。而COPD患者，面對疾病經常輕忽、急性惡化頻率高，家庭需長期且時刻承擔陪護，否則患者可能會因喘不過氣，需要緊急送醫。希望可以盡可能在治療上，減少住院和惡化的問題。

立委黃秀芳則表示，自己的選區彰化市，就是傳統產業大縣，勞工朋友如果暴露在粉塵或有長期吸菸史的民眾，對COPD疾病意識不足，經常把「喘、咳、走幾步就累」等症狀，誤以為是年齡或體力下降，顯示健康識明顯不足。也建議針對高風險族群，要有前期衛教宣導提醒，減少急性惡化與住院，可以減輕後端醫療支出和照護負擔。

立委王正旭談到自己的阿公，也是COPD患者，他在70幾歲的時候，快速惡化，竟在一兩個月內就離世了。王正旭強調，呼吸道的慢性疾病就是COPD，目前照護計畫中，重度患者14天反覆住院，住院人數逐年上升。如果能有好的治療管理，可以降低醫療負載和急診就醫等需求。從數據上來看，COPD確實是影響國人不健康餘命的重要疾病之一。

如果台灣要在2030年前，達到不健康餘命從10%降至8%的目標。COPD P4P必須落實成效管理，包括建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保追蹤不中斷，治療端接軌國際臨床指引，才能實際改善重度住院與急性惡化。

立委陳菁徽提醒，COPD是10大死因之一，卻經常被低估疾病的影響，病程相較於肺癌來說更久。因疾病失能所需照護的年數，也高於肺癌。希望可以納入國家計畫中，另外共病患者跨及心血管、代謝與免疫等多重共病，不能以單一科別看待，針對高風險族群應該更早期去篩檢，避免惡化到中重度。政府應建立跨科整合式照護模式，將胸腔科、心臟科、內分泌科等納入大家醫共同照護。

立委劉建國表示，COPD中重症人數、中重度出院14日反覆住院的數據，逐年增加中。COPD 除了與吸菸高度相關之外，長期暴露在空氣污染環境中，也被視為重要的風險因子之一。政府COPD 疾病防治架構，應啟動跨部會的國家行動方案，也應同步提升 COPD 的治療覆蓋率，確保用藥可近性，並逐步接軌國際指引，不要再忽略 COPD 對民眾健康，所造成的長期危害與威脅。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長暨臺北榮總胸腔部主任陳育民指出，急性惡化住院的COPD患者，一年死亡風險高，病程一旦開始惡化，反覆住院的時間間隔會縮短。病人一旦過去以吸入劑為主的傳統治療，已有近半數患者無法得到穩定控制。今年國際治療指引GOLD，已正式將新型生物製劑納入治療指引，運用新型生物製劑，對中重度患者治療，可以有效降低中重度急性惡化，改善肺功能和病人生活品質。台灣亦同步更新臨床指引，也呼籲健保加速接軌。今年胸重在LDCT檢查時，也會同步檢查肺氣腫等肺功能。

年輕病友協會理事長潘怡伶表示，許多患者初期不知道該到哪裡篩檢，確診後也不了解治療穩定的重要性，使照護壓力落在青壯年照顧者身上，甚至影響工作。若能提供穩定有效的治療，不僅能讓病友維持生活能力、減少住院，更能降低年輕照顧者的負擔。

潘怡伶呼籲，COPD不能再被忽視，而是亟需積極治理的重大慢性疾病。唯有正式納入公共衛生優先項目，加速補齊治療與政策端的不足，以減少共病、降低死亡、縮短不健康餘命，讓照護真正落實。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者謝東明攝

