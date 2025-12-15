慢性阻塞性肺病治療升級 健保新藥「給付機制」露曙光
〔記者侯家瑜／台北報導〕慢性阻塞性肺病(COPD)長期位居國人十大死因之列，醫界呼籲政府加快治療升級腳步。年輕病友協會今(15)日召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民直指，國際治療指引已將生物製劑納入COPD治療選項，呼籲健保加速接軌；健保署長陳亮妤則回應，COPD品質改善專案將於明年上路，並同步強化新藥評估與給付機制。
陳育民指出，COPD是一種不可逆的慢性疾病，患者隨病程進展容易反覆急性惡化，不僅影響肺功能，也大幅降低生活品質，甚至增加死亡風險。近年國際研究顯示，針對特定中重度族群使用生物製劑，可有效降低急性惡化次數、減少住院風險，並改善患者整體生活功能，目前已被多國治療指引採納。他強調，若台灣能及早讓病人使用有效新藥，對患者、家庭與整體醫療體系都是長期利多。
針對醫界建議，健保署長陳亮妤表示，健保署早在106年即推動COPD論質計酬專案，並設有多項照護指標。近年健保署盤點數據後發現，隨著高齡化社會來臨，國人因肺病、肺癌、氣喘與慢性阻塞性肺病住院與再住院率皆呈上升趨勢，因此自去年起已與胸腔暨重症醫學會、胸腔醫學會等官學團體多次討論，全面更新專案內容。
陳亮妤指出，更新後的COPD品質改善專案預計於明年1月1日正式上路，將額外挹注2500萬元經費，希望透過制度優化，降低急性惡化與再住院風險，提升整體照護品質。她也坦言，胸腔科與胸腔重症醫師在歷經2003年SARS，以及2020年至2022年COVID-19疫情後，人力流失相當明顯，健保署已規劃同步優化胸腔重症、胸腔鏡等相關醫療支付點數，反映醫師人力與專業付出，屆時將對外公布。
至於新藥與新醫療科技給付議題，陳亮妤說明，行政院日前已宣布將成立CHPTA(健康政策與醫療科技評估中心)，作為國家級行政法人，未來4年人力將由目前約80人擴增至300人，大幅提升新藥、新醫療科技的審查量能與速度。除傳統健康科技評估外，也將納入真實世界數據，持續檢視給付後的實際成效與成本效益，讓健保資源配置更精準。
國健署副署長林莉茹表示，COPD有高達9成是吸菸或暴露在二手菸環境所造成，國健署提供多元戒菸服務，全國有3000家合約醫療機構，方便民眾就近接收戒菸相關服務，或撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363諮詢。
