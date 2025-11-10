慢性骨髓性白血病 規律服藥4年存活率可達9成

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣每年每10萬人口約有2至3人被診斷慢性骨髓性白血病，白血球細胞異常增生，嚴重時恐引發感染、出血，甚至肺栓塞，台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師林益庭提醒，標靶藥物的突破，讓該病轉變為可長期控制穩定的慢性疾病，病人只要規律服藥，4年存活率可達9成。

正常男性的白血球指數應為3000至13000/µL(微升)，1名48歲吳先生健康檢查發現白血球指數飆升至80000/µL，他到台北慈濟醫院血液腫瘤科門診追蹤，經檢查脾臟明顯增大，骨髓檢查及染色體檢測也發現「費城染色體」呈陽性，確診慢性骨髓性白血病，林益庭以口服標靶藥物作第一線治療，透過規則用藥，吳先生的白血球指數在3個月內下降至8190/µL，費城染色體基因量也控制良好。

林益庭表示，慢性骨髓性白血病是一種骨髓疾病，骨髓中原本含有能繁殖與分化的造血幹細胞，會依照身體需求生成紅血球、白血球與血小板等血細胞，但當費城染色體出現異常，所產生的BCR-ABL融合基因會產生酪胺酸激酶，導致白血球持續異常增生，擠壓紅血球與血小板的生成空間。

林益庭指出，慢性骨髓性白血病多發生於中壯年族群，平均診斷年齡約在50歲左右，病人會因白血球過度增生，長期下來出現貧血、疲勞、發燒、盜汗、體重減輕或脾臟腫大疼痛等症狀；該病診斷主要靠血液檢查、骨髓穿刺與染色體基因檢測，過去治療方式以化學治療或骨髓移植為主，但化療副作用大，移植更需漫長等待，隨著醫學進展，如今已能透過標靶藥物治療，精準抑制酪胺酸激酶。

