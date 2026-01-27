慢慢前行也能抵達遠方 王玥涵堅持的自立之路

【記者張嘉誠／綜合報導】

在庇護職場中，成長可以以不同的形式累積。對37歲的王玥涵(本名王愛梅)而言，這份成長不是突如其來的轉變，也不是外界常想像的「奇蹟故事」，而是一條靠時間、練習與不斷選擇再站起來所堆疊而成的結果。因腦性麻痺與心智障礙，她被界定為多重障礙者。在伊甸阿萬師清潔工作隊的11年間，她逐步從「需要協助的員工」成長為能獨立作業、甚至支援新同事的前輩，展現了穩定且堅實的力量。

圖：工作中的王玥涵，從曾經需要幫助，到如今能帶領新同事完成任務，展現出穩健的成長步伐。(圖/庇護工場提供)

用自己的速度，建立工作步調

剛進入庇護工場時，王玥涵對「工作」抱持著期待與不安。肢體協調受限讓她在清潔與整理等基礎動作上，需要花費比其他人更多時間與心力。初期，她常因速度較慢而感到挫折，甚至懷疑自己是否能長期勝任。後來透過反覆練習，她找到能適應自身身體狀況的工作節奏，並以穩定、細緻的方式完成每一項任務。

在展現工作能力之前，最重要的是先學會接受自己，她明白「慢」不是缺點，而是另一種仍然可以持續前進的方式，這份穩定，也成為她在團隊中長期立足的基礎。

陪伴與信任，成為前進的底氣

就服員的支持，則是她能走到今天的重要力量之一。就服員採用開放式工作模式，依每位員工的狀況，持續調整任務內容、動作分解方式與安全檢核流程，讓每個人都能「以自己可行的方式完成工作」，而不是需要配合標準速度。

在這樣的環境下，玥涵逐漸展現主動思考與自我要求。她希望自己能「不麻煩別人」並「靠自己完成工作」，這份自我期望推動她不斷練習、調整、嘗試。隨著能力越來越穩定，她也開始擔任新進員工的協助者，從被照顧者轉變為能提供協助的人，角色上的轉換，也讓她更有自信。

圖：同事和就服員的陪伴與鼓勵是王玥涵持續前進的動力。(圖/庇護工場提供)

工作帶來自立，而自立帶來力量

對玥涵而言，工作不只是收入來源，更是生活中最重要的定錨。

穩定工作期間，她逐漸能夠掌握自己的生活節奏，安排通勤、規劃作息、處理個人需求。完成每一天的工作，就是她面向自立、面向社會的一次次練習。

透過工作，她重新建構了對「自己能夠成為什麼樣的人」的理解。她知道自己能夠被信任，也能夠用自己的方式回應這份信任。也因為這份自信，正在推動她邁向下一個目標，前往公職之路。

考量身體狀況與未來長期工作能力，她開始規劃轉職至更穩定的行政工作。平日工作、假日讀書，節奏並不輕鬆，但她以堅定方式持續投入。

一條可以複製的路：支持，不是替代

玥涵分享，身心障礙者的能力不是被給予的，而是被看見與被允許展現的。這些「明確且可理解的工作分解」、「基於安全與自主性的任務調配」、「重視尊重與情緒承接的陪伴方式」，使得「自立」不是口號，而是真正可被逐步達成的生活樣貌。