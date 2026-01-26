慢旅持續發酵！臺東取得 GTS「好旅行標章」

家數為全臺最多縣市 成長速度居全國前段班

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府持續推動「臺東永續觀光產業輔導計畫」，積極協助在地觀光業者導入國際永續標準，根據 Sustainable Travel Taiwan 公開資料，臺東縣於去(2025)年共計有10家業者取得「好旅行標章」（Good Travel Seal, GTS），為全臺取得家數最多的縣市，且在近兩年內呈現顯著成長，顯示臺東在永續旅遊政策推動上已展現明確成果。其中「晉領賞鯨」、「布客森林民宿」正式取得銀級標章，「夏卡爾民宿」、「奧麗雅安莊園民宿」、「竹湖山居」及「大地穗日一號至四號民宿」完成查核程序，展現臺東產業接軌國際永續旅遊標準的成果。

縣長饒慶鈴表示，隨著國際旅遊市場日益重視永續與責任旅遊，取得具公信力的國際永續認證，不僅能協助臺東建立清楚、可被國際市場理解與信賴的目的地形象，提升國際能見度與辨識度，也有助於吸引重視環境、文化與深度體驗的旅客來訪，提升旅遊品質與停留價值。透過永續旅遊的系統性推動，臺東得以串聯在地產業與社區能量，促進觀光產業升級與跨域合作，逐步形塑兼顧經濟發展、環境保護與文化保存的良性循環，為臺東觀光奠定長期穩健且具國際競爭力的發展基礎。

布客森林民宿負責人潘興華表示，導入國際永續查核制度，對微型旅宿而言是一段重新檢視自身經營初衷的過程，像是節能節水的設備使用、支持在地採購，或主動向旅客分享更深入的旅遊資訊，在國際查核的過程中，都需要被一一整理、記錄，以更嚴謹的方式呈現，雖然準備過程繁複，但更清楚理解自己所做的每一個選擇，並與國際永續旅遊的價值接軌。

縣府觀光發展處長卜敏正指出，GTS 好旅行標章為國際永續旅遊體系中具高度公信力之認證制度，查核標準嚴謹、流程繁複，申請業者須依循國際永續旅遊相關準則，建立可被紀錄、檢視與追蹤的營運資料，並接受文件審查、實地查核及後續複審等多重程序，取得門檻高，對多數中小型及微型觀光業者而言是一項不小的挑戰。

縣府將持續挹注相關資源，擴大輔導更多觀光產業相關業者，朝「臺東慢旅」品牌方向邁進，在地方經濟連結、文化保存、節能與資源管理及永續資訊對外溝通等面向，逐步累積產業端對永續旅遊的發展基礎，持續提升台東觀光整體競爭力。（照片記者朱達志翻攝）