慢旅高雄・FUN遊茂林 2025 ITF旅展亮相

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】茂林國家風景區管理處將於11月7日至10日，連續四天在「2025 ITF台北國際旅展」南港展覽館一館亮相，展現高雄觀光圈多元魅力。本次參展主題為「高雄觀光圈慢旅行，綠色足跡看得見！」，以食農教育、環境永續與文化深度體驗為核心，邀請全國旅客感受高雄慢旅行的魅力。

▲「金旗山城」推動「香蕉全株利用」導覽體驗。

展覽亮點之一是「金旗山城（Qishan Marvel）」，從曾經享有「香蕉王國」美譽的旗山小鎮起步，歷經糖業與香蕉產業衰退，一群青年以旗山糖廠為基地成立社區合作社，推動食農教育、環境永續及社區共榮理念。如今「金旗山城」已成為高雄永續農旅典範，不僅提供農特產伴手禮、DIY體驗行程，也結合公益服務，深受遊客喜愛，每年吸引超過一萬名旅客造訪，並榮獲國家環境教育獎特優與全國金牌農村等多項肯定。

▲「金旗山城」-蕉桂烏龍茶、香蕉絲水苔球DIY禮盒、香蕉花檸檬咖啡。

茂林國家風景區以壯麗山林景觀及豐富原住民文化聞名，是紫斑蝶重要越冬棲地。茂管處鄭偉宏代理處長表示，此次旅展將以「永續綠色旅遊」為主軸，串聯高雄觀光圈山、海、原鄉與城市多元面貌，打造結合食農、文化與生活的低碳旅行路線，讓旅客走進山林與田野，體驗真實慢旅行。

茂林國家風景區誠摯邀請全國民眾親臨台北南港展覽館，一同感受高雄觀光圈的綠色魅力。更多旅遊資訊可至官網（https://www.maolin-nsa.gov.tw）或Facebook搜尋「Fun心遊茂林」掌握最新活動消息。（圖╱茂管處提供）