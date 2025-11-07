慢旅高雄Fun遊茂林 2025 ITF旅展看見高雄的永續步伐
記者鄭伯勝／綜合報導
茂林國家風景區管理處為推廣境內觀光旅遊、特色產業、部落文化及高雄觀光圈遊程，參與十一月七日至十日一連四天的台北南港展覽館一館「ITF台北國際旅展」。邀請高雄觀光圈具代表性的優質品牌金旗山城共同參與，以「高雄觀光圈慢旅行．綠色足跡看得見！」為主題，帶領旅客體驗一場結合食農、永續與文化深度的慢旅行。
旗山小鎮曾因香蕉產業享有「香蕉王國」美譽，也是東高雄的重要交通樞紐。隨著糖業與香蕉外銷衰退，山城經濟一度沒落，但一群不捨家鄉沒落的青年，以旗山糖廠為基地，秉持食農教育、環境永續與社區共榮理念，成立高雄市旗山區糖廠社區合作社，打造出「金旗山城」品牌，同時也開發農特產伴手禮與農村ＤＩＹ體驗行程，每年吸引超過萬名遊客造訪，榮獲國家環境教育獎特優、全國金牌農村等肯定，成為高雄在地永續旅遊的代表。
茂管處代理處長鄭偉宏表示，茂林國家風景區擁有壯麗的山林景觀與豐富的原住民文化，是紫斑蝶重要的越冬棲地之一，成千上萬的蝶影飛舞，為山林增添繽紛生機。
此次參與台北國際旅展以「永續綠色旅遊」為主軸，串聯高雄觀光圈山、海、原鄉與城市的多元面貌，推動結合食農、文化與生活的低碳旅遊路線。不僅展現圈內品牌的創新與活力，也邀請更多旅客走進高雄，感受慢旅行的真實風景。更多旅遊資訊，歡迎造訪茂管處官網或搜尋臉書「Fun心遊茂林」掌握第一手活動資訊。
