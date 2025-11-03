「慢村臺東。山海日常」啟動 邀您看見臺東山海之間的真善美

臺東縣政府為擴大農村再生社區的能見度，辦理的「臺東農再執行成果露出活動——慢村臺東。山海日常」，三日上午在縣府大禮堂正式登場，活動以「慢村臺東」為主題，內容包含「慢村臺東」發展說明、農村再生社區近年推動的靜態成果展出（見圖），透過主題儀式、靜態成果展與五大展區策劃，完整呈現近年農村再生社區的豐碩成果與生活樣貌，展現臺東山海間的日常風景。

臺東縣政府表示，過去幾年臺東農村社區在「農村再生輔導計畫」及「臺東農村總合發展計畫－眺村跳村特色農遊輔導計畫」的推動下，展現出令人驕傲的成果。從主題產業發展、文化保存，到環境營造與社區共好，每個社區都以行動累積改變的力量，讓農村不僅是生活的所在，更是承載希望與夢想的地方。

縣府農業處指出，今年成果活動以「慢村臺東。山海日常」為主題，串連五大篇章，帶領民眾走過臺東慢村的一天——從「日常的開端」揭開序幕，到「晨曦好開端」、「白日巧工藝」、「午後豐收成」與「日暮饗美宴」，最後延伸至「慢村趣生活」，以展示與美食的多重形式，展現臺東農村生活的完整樣貌。

饒慶鈴縣長強調，「慢村臺東」不僅是一句口號，更是一種生活態度——放慢腳步，走進日常，才能看見臺東山海之間的真善美，這個理念也結合臺東縣政府「慢經濟」施政方向，以「慢村臺東」作為未來農村永續發展的核心願景，期盼透過各地鄉鎮的協力合作，整合地域特色與產業資源，強化農村品牌行銷，讓臺東農村的「慢生活產業」持續發光。此次活動更結合2026臺東博覽會「Amazing Taitung」主視覺概念，以創新的啟動儀式象徵開啟「慢村臺東」的新篇章，邀請民眾一同見證臺東農村的美好時刻。

歡迎全臺民眾，共襄盛舉參加臺東縣政府推出的 11／8、9在台東市新生公園廣場「臺東農村生活節」與11／22、23在舊台汽大武站「南迴尋味節」兩大主題活動，一起來逗熱鬧！