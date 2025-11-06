避免掉髮成日常，慢森研究室結合中醫，研發髮肌喚活產品，協助民眾解決頭皮問題。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

現代人壓力大，掉髮成為日常，慢森研究室結合中醫，研發髮肌喚活產品，一般產品通路都在美髮沙龍，該套產品則和診所合作，開啟「頭皮重啟所」，結合醫學，提供專業頭皮檢測與養護服務，並培訓專業頭皮護理師，協助民眾解決頭皮問題。

JOMODEL創辦人蔡汶萱在邁入中年後，發現頂上白髮，驚覺老化悄然到來，因夫家經營化工事業，也開發許多保養、潤膚產品，為增添特別性，結合中醫師和醫美醫師，結合中醫智慧與現代生醫科技，共同研發跨領域的抗老化研究與產品開發，並研發髮肌喚活組合，倡導從根源改善老化現象，除延緩更要喚醒細胞活力。

蔡汶萱說，產品融合人蔘、蘆薈萃取等技術，有效改善頭皮環境、促進健康循環，並添加百里香、杜松果，可舒緩頭皮發炎和敏感，何首烏及咖啡因成分則可強健髮根、防止落髮，透過全方位方式，呵護頭埤健康，從根本活化髮肌能量，為抗老化帶來全新解方。

除髮肌產品，蔡汶萱的JOMODEL品牌，其實長期深耕專業造型品與香氛產品，其代表作 「銀絲絨定型噴霧」是OMC世界冠軍盃台灣代表隊指定使用造型品，並和調香師合作，指導藝人郭雪芙調製個人香水。蔡汶萱說，品牌從高雄首度入主台南，融合中醫和生技，希望開啟延緩老化和頭皮再生新紀元。