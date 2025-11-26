慢跑夯！日本流行「江戶跑」 台灣人嘗試：好彆扭
以前流行超慢跑退燒，現在日本社群上流行的是「江戶跑」，跑者不是面向前方，而是側身、小步快跑的方式前進，看起來既逗趣又特別，還被日本網友稱作「最可愛跑法」，但有些台灣民眾說跑起來好彆扭，教練提醒跟風之餘還是得注意安全。
近幾年健康意識抬頭，不少人都喜歡跑步，但是你有看過這樣子跑的嗎？對不要懷疑這是日本最新跑法江戶跑，社群媒體上最近掀起一股「江戶跑」風潮。
許多日本網友紛紛挑戰，以側身小步往前跑的方式拍片，看起來逗趣又可愛，就連前AKB48成員也都在練習，眼看這股風潮在日本迅速延燒，不過同樣的動作換成台灣人實際跑起來。
台灣民眾：「因為長期跑肯定這樣，（江戶跑）還是負擔比較大一點，我可能還是前行（正常跑），正常跑步比較好啊，跑起來好像有一點稍微彆彆扭扭。」
台灣人跑一遍都覺得不太順手，以分解動作來看「江戶跑」的特點，是右手微張向上，左手握拳向下，身體不面向正面，而是直接向側面移動的跑法，而江戶跑創作者，大場克則解釋這樣跑步不用揮舞手臂也能跑，因為它依靠重力，比依靠肌肉力量要容易得多。
健身教練：「這個動作它在練的話，第一個它可以我覺得它（江戶跑）是一個低入門門檻的，然後我覺得鍛鍊小腿的跟腱的力量，也是滿好的因為其實大家很少在鍛鍊，小腿跟腱的彈性。」
日本人強調「江戶跑」的核心在於放鬆全身，適合長者長跑者練習，甚至還被視為有助預防失智，不過教練實際體驗後發現江戶跑看似輕鬆，其實比一般正常跑更費力，至於安全性也有疑慮。
健身教練黃政御：「朝向河邊你可能會撞到人，朝向這裡你可能會掉下去，所以大家在練這個運動（江戶跑），還是注意一下安全。」
近期「江戶跑」，雖然在日本爆紅成了最新的流行噱頭，不過教練提醒想跟著跑，還是得注意，免得追流行結果反而傷到自己。
