慢跑、飛輪後出現茶色尿？小心橫紋肌溶解症！醫警告嚴重恐急性腎損傷

運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加慢跑、飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。一名25歲年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。











收治個案的新竹台大分院腎臟內科醫師趙政漢表示，患者首次參加飛輪課程後，感覺雙腿劇烈痠痛腫脹，並驚覺尿液顏色異常呈現茶色，親友建議其至新竹台大分院就診，抽血檢查顯示，她的肌酸磷酸酶（CPK）數值高達33,135每公升單位（U／L），遠超正常值30～223U／L。

趙政漢說明，患者被診斷為急性橫紋肌溶解症後，醫療團隊隨即安排病人住院治療，並以大量輸液及鹼化尿液等方式介入。經數日治療後，CPK值逐步下降，出院時已恢復至正常值137U／L，大腿腫脹明顯改善，病況順利康復。





橫紋肌溶解症常見原因



趙政漢指出，急性橫紋肌溶解症的常見原因包括：

過度或時間過長的運動，例如馬拉松、行軍、爬山、飛輪。

也可能因肌肉外傷或長時間壓迫受傷，例如昏迷壓傷、撞擊、燒傷等。

甚至部分疾病引起的持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能導致此症。

極少數病人則是因服用降血脂藥物誘發。

趙政漢提醒，急性橫紋肌溶解症的典型表現為肌肉腫脹、無力與茶色尿，嚴重時可能造成急性腎損傷。尤其是年輕女性參與飛輪等高強度團體運動時，因缺乏漸進訓練，又不好意思中途休息，更容易在單次過度使用肌肉後出現危險症狀。





運動強度應循序漸進



趙政漢呼籲，沒有固定運動習慣的年輕族群，初次嘗試中重度運動時，應循序漸進，並在過程中適度補充水分與電解質。若運動後出現異常症狀，特別是肌肉疼痛腫脹或茶色尿液，務必立即就醫。參與團體運動時，若感到不適，應勇於停下，不要因逞強或顧及他人眼光而忽略身體發出的警訊。

趙政漢補充，急性橫紋肌溶解症若能及早就醫並接受治療，通常可避免腎衰竭等嚴重併發症。民眾在培養運動習慣時，應循序漸進，兼顧挑戰與安全，才能真正讓運動為健康加分。

本文授權轉載自《優活健康網》