慢車道2機車擦撞！ 1騎士彈飛快車道被壓車底命危送醫

台南佳里區台19縣道靠近蕭隴文化園區附近在4號上午七點半上班時段發生一起嚴重車禍，兩部同向機車先是發生碰撞，導致其中一名60歲男騎士彈飛到快車道，被另一輛小客車壓在車底，情況危急。另一名女騎士僅有擦挫傷，而被壓在車底的男騎士雖然送醫後恢復心跳呼吸，但仍在醫院持續治療觀察中。這起事故發生在車流量大的省道，也讓小客車駕駛捲入這場意外。

在上班時間，道路上車輛擁擠，意外就在這時發生。兩部同向機車發生擦撞，其中一部往左噴飛，最後與直行的白色小客車相撞。有目擊民眾表示，當他們看到時，已經有一輛白色車子停在那邊，有人躺在車底，還有一部機車在旁邊，他們都不知道發生什麼事，是出來看到才知道。

消防隊和警方趕到現場後，發現一名女騎士意識清楚地跌坐在路邊，而另一位60歲男騎士則被壓在車底，情況十分危急。消防隊立即出動器材車，將白色車輛抬升以救出被壓住的騎士。佳里警分局交通小隊長蔡武璋說明，兩部機車並行於外側車道，疑似未保持安全間隔，先發生碰撞，其中一部機車駕駛人跌落於內側車道，後方自小客車閃避不及而壓過。

警消到達車禍場，消防隊還出動器材車，急忙把白色車輛抬升，因為另外一位60歲男騎士，已經被壓在車底，情況一度危急。（圖／TVBS）

這起事故發生在台南佳里區蕭隴文化園區附近的台19線省道，由於車流量大，兩部機車的擦撞意外波及到快車道的小客車，讓小客車駕駛也捲入這場意外。非當事律師李奇芳表示，小客車駕駛能否主張沒有遇見可能性或迴避可能性而認為沒有過失，這部分應該留待檢警來調查事故發生時，小客車駕駛有沒有任何違規及其他過失責任而定。

雖然小客車駕駛有機會不必負責，但仍需等待警方進一步鑑定釐清。遭遇這種嚴重的A2車禍，駕駛除了需要花時間製作筆錄外，車損求償也可能曠日費時，同樣會付出不小的代價。

