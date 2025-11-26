慢遊千葉／從東京DJ到日本最潮農夫 坂尾英彥如何用超美味高麗菜煎餃顛覆家業，還紅到時尚圈？

繼承十二代家業的日本最潮農夫坂尾英彥（左），用前衛造型顛覆傳統農夫形象；他使用銚子出產的高麗菜製作出甘甜多汁的煎餃（右）。

在日本千葉銚子有位傳奇人物坂尾英彥，這位繼承十二代家業的農家子弟，不只留了前衛爆炸頭，還將年輕創意和行銷手法注入傳統農業，把自家高麗菜命名為「Afro高麗菜」，成功吸引時尚圈關注，更利用格外品高麗菜，開發出美味高麗菜煎餃，讓賣不出去的農產品化身為地方名物。

銚子除了是漁業重鎮，也是日本知名的高麗菜產地，而當地最具話題性的人物，就是高麗菜DJ坂尾英彥，他曾在東京擔任DJ，不願被農民的刻板印象框住，他將自家種植的高麗菜命名為「Afro高麗菜」，直接呼應他個人獨樹一格的爆炸頭造型，並創立Hennery Farm品牌。他的農場因為形象前衛、風格強烈，甚至成為許多時尚雜誌與媒體爭相拍攝的場景。

銚子的狹長地形與位於沿海地區，造就冬溫夏涼、很適合蔬菜生長的環境，尤其吹著海風為土壤帶來礦物質，讓蔬菜更甘甜。

坂尾分享，銚子市的地理狹長，尤其沿海地區冬季溫暖、夏季涼爽，溫度比東京市中心低約5度，得天獨厚的環境，極適合蔬菜生長。更重要的是，海邊不斷吹拂的潮風為土壤帶來礦物質成分，使蔬菜更加甘甜。

用高麗菜榨出的綠色蔬菜汁，喝起來帶有類似蒜頭的辛辣香與甜感，很值得一試。

他們利用這片土壤進行高麗菜和玉米等作物的輪作，並擁有自己的堆肥場，將雞糞和稻草混合發酵，一年一次施用於土壤，確保肥沃。對他們來說，改善和培育土壤是最重要的工作，這份傳統的堅持，正是造就「Afro高麗菜」甘甜的祕密。



