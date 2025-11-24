慢遊千葉／日本最東端「最不務正業」奇蹟！看銚子電鐵如何靠「濕煎餅」「難吃棒」起死回生！

銚子電鐵全長6.4公里，只有10個站，這條迷你鐵道曾數度瀕臨廢線，卻靠著「不務正業」的創意，成為日本最熱血的觀光奇蹟。

很少有哪條鐵道，能像千葉縣的「銚子電氣鐵道」一樣，充滿戲劇性和生命力。這條全長僅6.4公里、只有10個車站的迷你鐵道，曾數度瀕臨破產停駛，卻憑藉一連串「不務正業」的超狂創意，成功逆轉命運，成為全日本最熱血、最療癒的觀光奇蹟。

銚子電鐵的傳奇，得從一片「濕濕黏黏」的仙貝說起。這條鐵道因經營虧損，在多年前面臨廢線危機，為了籌措龐大的維修費用，公司決定「副業救本業」。他們異想天開，將傳統的米果仙貝烤好後再浸入當地特產的醬油中，推出口感軟Q濕潤的「濕煎餅」。

銚子電鐵的救命仙丹「濕煎餅」，烤好再浸入醬油，口感軟Q濕潤，濃濃醬油香意外爆紅，銷售額曾超越本業。

「難吃棒」藉著模仿人氣零嘴好吃棒，自嘲自家鐵路經營不善，實際上這款玉米棒相當好吃。

結果，這項帶著濃濃醬油香的「救命仙丹」真的意外爆紅了，銷售額一度超越鐵道本業收入，成為撐起銚電的經濟支柱。後來，銚電更乘勝追擊，推出嘲諷自身經營困難的零食「難吃棒」，這個充滿自嘲精神的幽默感，讓銚電瞬間成為社群媒體上的話題王。

銚子電鐵的車廂十分復古，是這條線路上最迷人的風景。



