慢遊千葉／日本本島最早迎曙光勝地「犬吠埼」 登百年燈塔、住海景浴池房 一次解鎖銚子3大浪漫玩法

大吠埼是千葉縣房總半島北東端的海角，這裡有世界燈塔百選之一的犬吠埼燈塔，是元旦日本本島第一個迎接曙光的地方，也曾是日本皇族別墅所在地。

如果你跟我一樣，不喜歡人擠人，偏愛獨享一年中最早的曙光，感受被大海擁抱的療癒，那麼位於四本關東最東端的犬吠埼絕對會成為你的最愛！這裡不僅是日本人氣極高的「日出勝地」，有充滿異國情調的「世界燈塔百選」犬吠埼燈塔，能攀上塔頂飽覽360度的壯闊海景；更棒的是，還能入住奢華溫泉旅館「別邸 海與森」，所有客房都配備私人海景露天浴池，讓我輕鬆在房內迎接海平面升起的日出。

潔白優雅的犬吠埼燈塔是世界燈塔百選之一，充滿英國維多利亞時代的異國情調。

在白色郵筒投遞明信片，蓋上特別風景郵戳，把浪漫回憶寄回家。

犬吠埼燈塔被選為「世界燈塔百選」之一，這座建於1874年明治時代、由英國工程師設計的白色磚造燈塔，充滿異國風情。它是日本少數能開放給遊客登頂的燈塔，只要爬上99階螺旋階梯，就能爬山塔頂，360度俯瞰太平洋，感受海天一線的遼闊。

在燈塔的博物館裡可看到燈塔發光的原理。

犬吠埼燈塔是少數開放遊客可攀登至塔頂的燈塔之一。



