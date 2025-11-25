慢遊千葉／日本本島最早迎曙光勝地「犬吠埼」 登百年燈塔、住海景浴池房 一次解鎖銚子3大浪漫玩法
如果你跟我一樣，不喜歡人擠人，偏愛獨享一年中最早的曙光，感受被大海擁抱的療癒，那麼位於四本關東最東端的犬吠埼絕對會成為你的最愛！這裡不僅是日本人氣極高的「日出勝地」，有充滿異國情調的「世界燈塔百選」犬吠埼燈塔，能攀上塔頂飽覽360度的壯闊海景；更棒的是，還能入住奢華溫泉旅館「別邸 海與森」，所有客房都配備私人海景露天浴池，讓我輕鬆在房內迎接海平面升起的日出。
犬吠埼燈塔被選為「世界燈塔百選」之一，這座建於1874年明治時代、由英國工程師設計的白色磚造燈塔，充滿異國風情。它是日本少數能開放給遊客登頂的燈塔，只要爬上99階螺旋階梯，就能爬山塔頂，360度俯瞰太平洋，感受海天一線的遼闊。
