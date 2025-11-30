慢遊千葉／被機場光芒掩蓋的城市！到成田解鎖300萬人次千年古寺、吃百年鰻魚飯、住歌舞伎精品旅店

日本千葉縣成田市保留濃厚的江戶時代氛圍，這裡還有一座千年古寺，是旅人進入東京前，感受關東歷史底蘊的旅遊祕境。

許多人在日本旅遊的起點，始於千葉縣的成田國際機場。然而，多數旅人一下飛機，便直奔東京，讓成田這座城市，變成匆匆路過的「玄關」。若能在旅程撥出2、3天，將會發現成田是感受關東文化深度與愜意慢活的絕佳起點。

成田市的文化核心，是擁有千年歷史的「成田山新勝寺」，它是關東地區最重要的信仰中心之一，這份重要性，從每年元旦期間的「初詣」（新年首次參拜）人潮可見一斑，參拜人次往往超過3百萬，是全日本最具人氣的參拜地之一。

成田山新勝寺總門樑柱上，隱藏著精美的12生肖木雕，來參觀時要記得抬頭看看。

新勝寺是關東地區最知名的信仰中心，幾乎每年「初詣」人次都位居日本榜首。

寺院每日舉行莊嚴的御護摩祈禱儀式。

參拜者在火焰與木頭焚燒的儀式中，感受內心的平靜與力量。



