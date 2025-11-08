慢遊千葉／造訪關東小江戶水鄉佐原 住進百年米倉當富商、搭船穿越低橋體驗水上野餐
現在提到日本，不少人聞「熊」色變，而本州唯一還沒有熊出沒的區域僅剩千葉縣，這次我們特別整理千葉縣水鄉佐原、銚子與成田市三條旅遊路線，讓想要避開東京擁擠人潮的旅客，同樣是搭機飛往成田機場，卻能遠離喧囂，享受日本市郊的悠閒與緩慢。
距離成田機場約1小時車程的千葉縣佐原，被譽為「北總小江戶」，曾獲米其林綠色指南推薦，也是關東首個被指定為「重要傳統建造物群保存地區」的古鎮。漫步其間，旅人不只是觀光客，更像穿越時空的商人，走進百年町屋，從味覺到靈魂都能感受江戶時代的繁華與優雅。
位於東京以東約70公里、成田機場約50公里的佐原，因利根川支流小野川的水運之利，自中世以來便是物資集散地。江戶時期更以米、醬油與清酒聞名，被稱作「媲美江戶（江戸優り）」，富商雲集，文化興盛，留下大量木造町屋與土藏建築，成為今日旅人追尋古風的寶庫。
不只是水鄉，更是會呼吸的歷史街區
沿著小野川漫步，垂柳搖曳，兩岸盡是江戶後期至昭和初期的木造建築。厚實土牆與石灰粉刷的倉庫式房舍，防火又防潮，是昔日商家財力與地位的象徵。當地最具代表性的景點是「伊能忠敬舊宅」。這位日本測量學之父，年輕時在此經營釀酒、醬油與水運，50歲後展開全國實測旅程，繪製出日本第一張精密地圖。今日漫步其舊宅河畔，仍能想像當年船運繁忙的景象。
