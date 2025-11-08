慢遊千葉／造訪關東小江戶水鄉佐原 住進百年米倉當富商、搭船穿越低橋體驗水上野餐

位於日本千葉縣東北邊的佐原，被譽為「北總小江戶」，是米其林綠色指南推薦的水鄉古鎮。

現在提到日本，不少人聞「熊」色變，而本州唯一還沒有熊出沒的區域僅剩千葉縣，這次我們特別整理千葉縣水鄉佐原、銚子與成田市三條旅遊路線，讓想要避開東京擁擠人潮的旅客，同樣是搭機飛往成田機場，卻能遠離喧囂，享受日本市郊的悠閒與緩慢。

距離成田機場約1小時車程的千葉縣佐原，被譽為「北總小江戶」，曾獲米其林綠色指南推薦，也是關東首個被指定為「重要傳統建造物群保存地區」的古鎮。漫步其間，旅人不只是觀光客，更像穿越時空的商人，走進百年町屋，從味覺到靈魂都能感受江戶時代的繁華與優雅。

位於東京以東約70公里、成田機場約50公里的佐原，因利根川支流小野川的水運之利，自中世以來便是物資集散地。江戶時期更以米、醬油與清酒聞名，被稱作「媲美江戶（江戸優り）」，富商雲集，文化興盛，留下大量木造町屋與土藏建築，成為今日旅人追尋古風的寶庫。

沿著小野川漫步，兩岸垂柳搖曳，與江戶後期至昭和初期的古老町屋與倉庫交織成美麗的水鄉古鎮景色。

不只是水鄉，更是會呼吸的歷史街區

沿著小野川漫步，垂柳搖曳，兩岸盡是江戶後期至昭和初期的木造建築。厚實土牆與石灰粉刷的倉庫式房舍，防火又防潮，是昔日商家財力與地位的象徵。當地最具代表性的景點是「伊能忠敬舊宅」。這位日本測量學之父，年輕時在此經營釀酒、醬油與水運，50歲後展開全國實測旅程，繪製出日本第一張精密地圖。今日漫步其舊宅河畔，仍能想像當年船運繁忙的景象。



