慢遊嘉義更上癮1／用單車、電動公車玩出這座城市最舒服的旅行步調

嘉義市「環市自行車道」的世賢路段兩旁是林蔭大道，騎起自行車特別舒適宜人。

在嘉義，旅行從來不必匆忙。踩著單車、搭上公車，城市的風景與人情就會慢慢靠近。「山侘」的現代茶、「弄，來小餐桌」的家常台式定食、三合院民宿「家暖暖」的溫馨住宿，嘉義以低碳、懷舊與剛好的速度，串起城市風景與人情，讓旅人重新定義深度遊的節奏與體驗。

嘉義，最動人的景色往往藏在每個轉角與巷弄之間。從早期作為前往阿里山的中繼站，到如今成為遊客專程造訪的目的地，甚至吸引南北兩地人移居到這座低調卻宜居的城市。

若想要輕鬆騎車，也能租借YouBike電輔單車。

還記得第一次到嘉義，最不習慣的就是這裡的「慢」。外地人覺得不耐煩的時候，卻是在地人引以為傲的悠閒感：「都來嘉義了，何必趕時間？」日後，我卻愛上這份緩慢，成為一訪再訪的理由。

廣告 廣告

嘉義的YouBike停放點密度高，在文創園區、檜意森活村等地都能找到租借站。

在嘉義車站前租輛單車，就能一路從嘉義市立美術館、檜意森活村逛到文創園區。街角的咖啡香、窗邊的綠意、老屋的木頭氣息，都像在訴說這裡曾經的黃金歲月。若想遠離喧囂，從世賢路綠蔭大道出發，沿著「環市自行車道」穿過八掌溪與蘭潭，陽光灑在樹蔭與湖面上，時間彷彿也慢了下來。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

慢遊千葉／被機場光芒掩蓋的城市！到成田解鎖300萬人次千年古寺、吃百年鰻魚飯、住歌舞伎精品旅店

帶毛小孩看海踏浪、追夕陽、賞飛機！林口人私藏的海岸遛狗景點

狗狗草地跑、主人帳篷躺！200坪大寵物餐廳樂園 與店狗宮梅春佳瘋玩一下午