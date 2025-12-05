慢遊嘉義更上癮4／退役夫妻把75年三合院打造成最溫暖民宿！紅白機、彈珠台太好玩 各國旅人住下就不想出門

民宿「家暖暖」最受住客喜愛的，就是門前這座院子，不只晚上能泡茶、聊天與納涼，也是爸媽放心讓小朋友在戶外玩耍的天地。

走進嘉義市西榮街的窄巷，一棟帶著歲月痕跡的三合院民宿「家暖暖」靜靜佇立。它是主人張于亞與江秀治（大家叫她暖暖）夫妻退休後，用心經營的夢想生活。

這對夫妻曾是服役滿20年的職業軍人，住過高雄與台中的他們，最終選擇定居嘉義，他們認為這裡人不多、車不多，生活步調緩慢，物價也親民。騎著機車在街巷間閒晃，是他們的日常消遣；直到四年前的愚人節那天，暖暖在網路上看到一張三合院照片，屋瓦、地磚與斑駁牆面，一眼就讓她心動。

客廳有主人貼心準備的聯網大電視、3C電器轉接頭，不少大人看到紅白機，居然索性不出門，待在民宿裡玩起電動。

當天下午，她便和先生前去看屋。那是一棟實際屋齡約75年的閩式小三合院，屋況良好、格局方正。暖暖坦言「那種一見傾心，深怕老屋被搶走」的心情，讓他們只花五天就神速買下。

房子裡的餐桌與部分家具，皆是原屋主留下。

通往閣樓的樓梯上，貼滿民宿住客留下的歡樂回憶。



