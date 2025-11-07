慢遊彰化！跟著走讀路線逛古鎮、訪職人、看海牛

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】想放慢腳步，感受彰化的在地人情味？彰化縣文化局將於11月15日至12月7日推出「漫遊半線文化基地」走讀活動，設計15條不同主題路線，從山到海、從老街到田野，帶大家用最輕鬆的方式重新認識半線風光。

彰化縣文化局推出「漫遊半線文化基地」活動，11月15日起連續15場走讀之旅，帶你走進山、田、海、街之間，發現半線的文化魅力。（文化局提供）

彰化縣文化局長張雀芬今（7）日說，今年的活動特別邀集獲文化部「第一屆百大文化基地」殊榮的場域共同參與，包括二水的「八堡圳頭文化創生行動基地」、王功的「海牛文化基地」、田中的「田中窯創意園區」、鹿港的「長源醫院—鹿港歷史影像館」及「洛津組合-鹿港大街創生基地」。這些基地不僅是地方文化的匯聚點，更是承載歷史記憶、推動創新轉型的文化據點。

彰化縣文化局長張雀芬指出，「漫遊半線」以走讀形式帶領民眾深入地方故事。每條路線皆融合導覽解說、文化體驗與手作活動。例如「洛津組合-鹿港大街創生基地」以老街導覽結合布料印染手作，帶領民眾在古鎮巷弄間探索鹿港的舊城風情。

「八堡圳頭文化創生行動基地」則結合圳頭文史導覽、黑泥田農遊及竹藝DIY，讓參與者感受二水與八堡圳的水文化底蘊；「王功海牛文化基地」邀大家走入潮間帶，體驗養蚵文化與漂流木創作；「田中窯創意園區」從貓村故事到陶藝體驗，讓遊客體會職人專注的手作精神；「長源醫院—鹿港歷史影像館」則以攝影為主題，帶領大家透過鏡頭光影重溫老屋與醫療人文的歷史印記。

此外，其他路線也各具魅力，例如八卦山文學步道讓人漫步文學地景、成美文化園區展現園林美學、溪湖糖廠五分車延續甜蜜產業記憶、北斗老街人權記憶導覽喚起歷史省思、田中老街漫步與和美織室手作則展現生活美學的延續。每一站，都是在地文化深耕的縮影。

文化局表示，無論您想尋找老街的職人故事、八堡圳的水源文化、王功的潮間生態，或想體驗田中窯的陶藝手作，都能在活動中發現半線土地豐厚的人文氣息。每場活動限額30人，額滿即止，報名網址：https://reurl.cc/9bElvn。