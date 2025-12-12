慢飛天使暖心出發！伊甸甲仙聖誕踩街 牽起部落的大手小手

【記者 王苡蘋／高雄 報導】聖誕節前夕，伊甸基金會甲仙兒童發展社區服務據點今（12）日走進那瑪夏社區，舉辦溫馨的「聖誕踩街送祝福」活動，邀請會牧師、部落居民、家長與早療家庭共同參與。伴隨熟悉的聖誕樂曲，孩子們穿梭在部落街巷，以歌聲、糖果與小禮物向鄰里傳遞平安與喜樂，為山城帶來一整日的熱鬧與溫暖。

在老師與家長陪伴下，慢飛天使們手提禮袋、臉上掛著興奮笑容，向路過居民主動問候、分享小禮物。短暫卻真誠的互動，不僅讓社區感受孩子純真活力，也讓參與家庭深刻體會到節慶氛圍中的陪伴與支持。

伊甸基金會指出，甲仙與那瑪夏位處偏遠，早期療育資源長期不足，許多孩子曾因家庭支持弱勢與資訊落差，而錯失0到6歲的關鍵發展期。此次藉由節慶活動延伸在地服務，讓孩子走出據點、走進真實社區環境，有助促進與同儕、成人的自然互動，累積生活經驗並強化家長的教養能力。

基金會強調，營造家庭、孩子、社區三方支持的「友善循環」，是落實早療服務的重要目標。盼透過公開活動，讓更多家庭了解早期療育的重要性，並讓慢飛天使在被看見、被接納的環境中，建立自信與正向力量。

伊甸基金會也呼籲，有早療需求或想了解服務內容的家庭，可洽詢甲仙據點服務專線（07）675-1785，讓每個孩子都能在社區的支持下，迎向更好的成長道路。（圖╱伊甸基金會提供）