慢飛天使歡聚慶耶誕 南投縣政府溫馨送禮獻祝福

南投縣政府舉辦「慢飛天使歲末關懷活動」，副縣長王瑞德頭戴氣球帽發送禮物給參與的孩子。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

為讓特教孩子及家庭感受到溫暖與被重視，南投縣政府九日結合台灣郵政協會及熱心企業團體舉辦「慢飛天使歲末關懷活動」，來自全縣五百位家長、特教兒相聚同歡，副縣長王瑞德頭戴氣球帽一一發送聖誕禮物祝福，還安排兒童劇、唱跳表演與氣球秀等，氣氛溫馨感人。

「慢飛天使歲末關懷活動」在南投市漳興國小活動中心舉行，縣府邀請全縣五百位家長、特教兒與教師，共度充滿祝福與笑聲的溫馨時光。副縣長王瑞德代表縣長許淑華，向在場家長、特教兒送上祝福與關懷，並由縣府教育處長王淑玲、副處長吳美玲陪同，與來賓們贈送耶誕禮物給每位「慢飛天使」。

王瑞德表示，又到歲末年終，縣府關懷慢飛天使，每年耶誕前夕都會邀請縣內慢飛天使同聚一堂，一起歡度耶誕；今年在台灣郵政協會及麥當勞、微熱山丘等民間企業團體合作下，為每一位慢飛天使準備了耶誕禮物和雞塊及漢堡等，祝福每一個孩子都能健康快樂。

慢飛天使只是在學習及成長較普通孩子稍微慢一點，他們也一樣充滿夢想，只要多予關懷，用愛和包容，用耐心陪伴教導，他們也可以創造屬於他們自己人生最大的成就。特殊教育是南投縣施政的重要核心，不僅要完善硬體設施，更要培養特教的軟實力，縣府將持續推動「特殊教育發展支持行動方案」，讓每位孩子都能獲得適切的教育與支持，也呼籲社會各界，應以更大的同理心與包容力，陪伴這群慢飛天使，希望每個慢飛天使都能自在飛翔，在理解與尊重中，綻放屬於自己的光芒。