慢飛天使歡聚慶耶誕 王瑞德副縣長溫馨送禮獻祝福

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】「愛在慢飛，共融築美」，在歲末年終、萬象更新的時刻，縣府9日上午在南投市漳興國小活動中心舉辦「慢飛天使歲末關懷活動」，以實際行動傳遞社會的溫暖與關懷。活動由副縣長王瑞德主持，攜手台灣郵政協會等愛心夥伴，一同陪伴縣內近500位特教學生、家長與教師，共度充滿祝福與笑聲的溫馨時光，並逐一發送耶誕禮物給每一位慢飛天使，過程溫馨熱絡，充分展現南投「有愛無礙」的城市精神。

活動當日，現場洋溢著節慶的喜悅與熱鬧。王副縣長與多位地方貴賓親自致贈耶誕禮物，向每位「慢飛天使」送上最誠摯的祝福。縣府也用心規劃豐富多元的節目，包括深受孩子喜愛的兒童劇、歡樂的唱跳表演與繽紛的氣球秀，掌聲與笑聲此起彼落，讓現場充滿愛與快樂的能量。

王副縣長說，又到歲末年終，縣府關懷慢飛天使，每年在耶誕前夕都會邀請縣內慢飛天使同聚一堂，一起歡度耶誕；今年有58所學校共500多位慢飛天使、家長及老師一起參與，在台灣郵政協會及麥當勞、微熱山丘等民間企業團體合作下，為每一位慢飛天使準備了耶誕禮物和麥當勞雞塊及漢堡，祝福每一個孩子都能健康快樂。

慢飛天使只是在學習及成長較普通孩子稍微慢一點，他們還是跟每個孩子一樣充滿夢想，只要多予關懷，用愛和包容，用耐心陪伴教導，他們也可以創造屬於他們自己人生最大的成就。感謝學校的師長及各界善心人士，能夠持續陪著孩子們成長，讓他們成為一個更進步 、更健康的孩子，期許每個孩子都能快樂成長，未來學習有成，能為社會奉獻一份力量。

王副縣長進一步指出，特殊教育始終是南投縣施政的重要核心，縣長許淑華相當重視，縣府不僅要完善硬體設施，更要培養特教的軟實力，縣府將持續推動「特殊教育發展支持行動方案」，讓每位孩子都能獲得適切的教育與支持，也呼籲社會各界，應以更大的同理心與包容力，陪伴這群慢飛天使，更希望每個慢飛天使都能自在飛翔，在理解與尊重中，綻放屬於自己的光芒。縣府承諾，未來將持續凝聚社會資源，建立堅實的愛心網絡，陪伴每一位慢飛天使穩健前行。讓愛，成為南投最亮的光；讓共融，成為這片土地最溫柔的力量。

教育處表示，這場活動不只是歲末的溫情聚會，更是縣府長期推動特殊教育的具體實踐。縣府年年編列專款，積極建構完善的特教支持系統，今年更獲台灣郵政協會慷慨挹注，將社會大眾的關愛化作實質的禮物與祝福，讓每一位身心障礙學生及其家庭都能感受滿滿的溫度。

縣府準備的愛心禮品也別具巧思，除了結合南投在地品牌的麥蛋糕與微熱山丘禮盒，更有孩子們最愛的麥當勞餐點。甜蜜的滋味不僅滿足味蕾，更讓孩子們深刻體會社會的關懷與重視。

當天，南投市民代表江秀春、立委游顥服務處、立委麥玉珍服務處、縣議員林儒暘服務處都派員出席。（圖／縣府提供）