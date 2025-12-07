慢飛天使馬術治療結訓 聖誕老公公發糖果分享喜樂

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025馬術治療兒童關懷課程」12位慢飛天使學員，歷經為期3個月12堂馬術治療課順利結訓，財團法人八卦寮文教基金會董事長余政憲化身聖誕老公公，發送糖果分享平安喜樂。

馬術治療有助於發展遲緩的慢飛天使療育，但成本高昂，八卦寮文教基金會自2004年開辦馬術治療課程至今，22年來已陪伴超過200位學齡前身心障礙幼兒及家長，走過艱辛的療育過程。

八卦寮文教基金會表示，今年馬術治療關懷課程有15位來自高雄、台南和屏東地區的孩童報名，經專業治療師團隊評估，最終錄取12位學員，主要療育需求以發展遲緩、腦性麻痺、自閉症為主，今年也有4位新進治療師加入團隊，紓解長年治療人力不足的壓力，讓課程得以持續穩定運作。

課程於9月18日開課，為期3個月、共12堂課，由專業治療師帶領，透過馬匹互動與感覺統合訓練，協助慢飛天使提升肌耐力、肢體控制和情緒穩定，昨天順利結訓，由於適逢聖誕佳節前夕，余政憲化身聖誕老公公，發送糖果給慢飛天使和家長，分享平安喜樂，光耀扶輪夢想成真協會也為每位慢飛天使準備聖誕鞋盒，現場溫馨感人。

衛福部次長林靜儀表示，0至6歲是兒童發展的重要階段，3歲前更是關鍵黃金療育期，為落實賴清德總統「健康台灣」政策中「全面優化兒少醫療照護」的目標，中央自113年7月1日起，新增6次兒童發展篩檢服務，由接受專業訓練的醫師執行，盼透過早期發現、早期介入，協助有需要的孩子在健康照護與家庭支持下安心成長。

余政憲表示，馬術治療經費龐大，衷心感謝企業界朋友與善心人士一直以來的支持，不論是企業贊助、捐款或志工投入，都是陪伴慢飛天使邁出第一步的重要力量，有大家同行， 持續就是力量。

