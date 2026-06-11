慢飛天使「粽」夏闖關趣 鳳山早療創意過端午

端午佳節將至，為了讓慢飛天使也能感受傳統節慶的熱鬧氣氛，高市府社會局兒童福利服務中心委辦伊甸基金會鳳山區兒童早期療育發展中心於今(十一)日舉辦「粽夏闖關樂」活動；活動一開場，由教保員帶領慢飛天使進行充滿活力的律動拉開序幕，並透過生動的故事分享端午節由來，隨後登場的闖關活動則以「玩中學、做中學」為核心，現場孩子們認真專注克服障礙的模樣，成為當天最動人的風景。(見圖)

這場活動將專業的早期療育感官整合訓練巧妙融合，孩子們首先在「粽子小達人」關卡裡，由關主引導用小手觸摸粗糙的粽葉與圓潤的糯米，對觸覺敏感的慢飛天使而言，這是難得的感官刺激，並能從揉捏包粽的動作中鍛鍊手部小肌肉；緊接著在「香香守護站」的陣陣天然艾草香氣中，孩子們跟著教保員與企業志工練習辨識嗅覺，專注地在手作香包上貼上小眼睛，考驗平時最缺乏的手眼協調與空間概念；最後來到魔王關卡「立蛋挑戰王」，活動更融入高難度的龍舟平衡體驗，孩子們必須在身體擺動中控制重心、沉靜心靈，小心翼翼地讓水煮蛋直立在地面上。當蛋成功站立的那一刻，現場爆出熱烈的掌聲與歡呼，孩子們高舉雙手，展現出耗費無數汗水才建立起來的成就感。

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溫馨活動的背後，有著無數雙溫暖的手在支持。來自「琳得科先進科技股份有限公司」的愛心志工一對一耐心引導，化為慢飛天使的隱形翅膀，透過互動支持孩子們融入團體活動，勇敢與旁人互動，大大增進了人際社交與學習動機；看著孩子們的進步，家長們紛紛表示，端午節包粽子、立蛋或許只是應景的遊戲，但對發展遲緩的「慢飛天使」來說，將沉甸甸的糯米塞進粽葉、把滑溜的雞蛋直立在地面，每一個微小的動作，都是一場考驗手眼協調的硬仗，也是他們克服身體障礙才迎來的「奇蹟瞬間」，孩子能在大眾環境中接觸傳統文化，同時透過遊戲學習，是非常珍貴且有意義的體驗。

鳳山早療中心主任王政傑表示，真正的早期療育從不局限於教室內的靜態學習，將教學延伸至生活情境與傳統節慶中，能讓幼兒在自然放鬆的氛圍下主動吸收；透過這次的端午闖關，除了提升孩子的感官統合與大小肌肉發展，更重要的是建立了自信與團體參與感。未來中心將持續規劃更多兼具教育性與趣味性的生活化活動，陪伴孩子快樂成長，同時呼籲社會大眾共同守護慢飛天使與家庭的成長權益，讓每顆珍貴的種子都能在友善的花園裡順利綻放。

這份守護力量也將化作具體行動！伊甸基金會將於六月十三日下午二時在高雄衛武營榕樹廣場盛大舉辦「愛孩童幸福節」，當天不僅邀請「朱宗慶打擊樂團」、「麻咕麻酷創作劇團」帶來精彩演出，現場更有慢飛天使化身小老闆的公益市集、親子互動的「Do Re Mi亂打秀」，以及人氣爆棚的「咖波人偶見面會」；誠摯邀請大眾共襄盛舉，用陪伴與掌聲給予慢飛家庭最實質的支持。活動詳情請電洽○七-三一五九六六六分機一○四。