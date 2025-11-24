《慢食臺東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表會 展現慢食精神與永續飲食力

【記者 朱達志／台東 報導】臺東的飲食精神，一向以順應自然、尊重環境與土地、融合多元族群的飲食歷史與文化為核心價值。近年來，在臺東縣政府的推動下，結合專業團隊與美食達人的共同努力，從「從產地到餐桌」、「時令餐桌節」到「臺東慢食節」，一步步實踐「慢食」理念。

縣府並結合遠見天下文化出版公司出版新書《慢食臺東：人與土地的共學、共作、共創》，深入挖掘臺東飲食文化的底蘊與精神，記錄如何以豐沛的自然養分與人文能量，孕育出獨特的飲食風景，展現人與土地共生共榮的故事。縣府團隊期許，透過慢食運動的推動，將臺東打造為「一萬人來一百次」的深度體驗目的地。

源自義大利的「慢食運動」（Slow Food）以「優質Good、純淨Clean、公平Fair」為核心價值，臺東慢食節秉持此精神，從文化出發、連結地方資源，讓地方人成為主角。臺東縣政府在其中扮演引動、協助與推廣的角色，積極串聯中央與在地力量，為地方社群與業者打造展示舞臺。2024年，臺東慢食團隊更遠赴義大利參加「慢食全球年會」，分享「臺東經驗」，讓世界看見臺灣在永續飲食實踐上的成果。

新書分享座談由《遠見雜誌》副社長兼智庫總編輯李建興主持，與談人包括臺東縣副縣長王志輝、慢食臺東外部促成者兼資深顧問徐仲、以及飲食文化策展人馮忠恬。王志輝副縣長表示，臺東慢食節是少數由政府帶頭、結合民間與地方社群共同推動的慢食運動典範。在過程中，不僅凝聚居民的情感、信念與認同，也孕育出許多以行動實踐慢食理念的在地店家與廚師。王副縣長並透露，縣府正積極推動「臺東慢食創生基地」計畫，完工後將成為連結國內外資源、推動地方創生與永續發展的重要平臺。

三位與談人從臺東慢食節的發展歷程談起，分享推動「臺東慢食評鑑」徵選的經驗、在地業者的動人故事，以及慢食運動如何在臺東這片土地上生根茁壯。現場更邀請書中受訪業者到場，讓讀者能與慢食精神的實踐者面對面交流。熱烈的互動不僅展現臺東慢食社群的凝聚力，也讓與會者對慢食理念有更深刻的理解與感動。

饒慶鈴縣長自上任以來，以「慢經濟」為施政主軸，期望以「慢」為核心價值，帶領臺東走出一條兼具文化深度與永續力的發展之路。透過深度旅遊與慢食文化，讓更多旅人感受臺東獨有的土地魅力與人文溫度。臺東慢食節正是這份精神最具體的展現之一，透過飲食串連觀光、文化與社會參與，邀請旅人以五感體驗臺東的生活節奏與土地能量。

特別值得一提的是，12月6、7日「臺東慢食節」將首度移師高雄駁二藝術特區登場，跨出縣域、連結更多城市夥伴，讓全臺民眾都有機會體驗「慢食」的美好。縣府誠摯邀請各界朋友蒞臨共襄盛舉，與臺東一起，用味蕾品味土地、以行動實踐永續，共同感受從土地出發的溫度與能量。（照片記者朱達志翻攝）