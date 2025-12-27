▲慢騎萬巒，電輔自行車串聯人文生態，打造療癒型深度旅遊。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】為推動低碳、友善且貼近土地的旅遊型態，屏東縣萬巒鄉近年積極導入電輔自行車（電扶車）作為觀光串聯的重要工具。萬巒鄉公所農業課長林晨暉表示，萬巒以「順騎自然」就是順著騎、慢慢玩為核心理念，透過電輔車提供動力輔助，降低體力負擔，也可純電行駛，讓不同年齡層與族群都能輕鬆參與，體驗慢遊萬巒的魅力。

林晨暉指出，電輔自行車已成為萬巒觀光的重要交通方式，搭配專業領騎人員帶領，讓遊客能深入大街小巷，走訪各鄉鎮特色小農與體驗場域。由於萬巒多為聚落型道路與狹小巷道，傳統遊覽車進出不便，因此改以小團制電輔車旅遊，不僅提升行程彈性，也讓旅人能以更貼近土地的方式感受地方風景，同時兼顧安全與旅遊品質。

在專業領騎人員的引導下，遊程不僅負責交通指引，更包含路線規劃與安全導覽，讓騎乘過程安心無虞。行程內容涵蓋萬巒多元特色景點，包括中午用餐必訪的豬腳街、適合親子的喜羊羊牧場、可可園區、在地風味餐廳老厝武士、宗教地標萬金聖母聖殿，以及結合皮雕DIY體驗的古拉魯滋等，並帶領遊客走進客家夥房、劉式宗祠等文化核心場域，深入認識萬巒客庄生活樣貌。

生態旅遊同樣是萬巒慢騎行程的重要亮點。林晨暉表示，武功地區長期投入原生種守護與復育，透過生態與導覽結合的方式，讓遊客在騎行途中認識地方自然環境，將原本分散各地的特色景點一一串聯，翻轉過往「開車匆匆而過」的旅遊印象。

目前萬巒已規劃5條自行車路線，其中沿著鹽山延伸的自行車道最受遊客青睞，道路兩旁林木成蔭、景致靜謐。林晨暉指出，這樣的風景若以開車方式經過，往往難以體會其中之美，但只要騎上自行車，便能感受到截然不同的氛圍。另一條路線則沿著東港溪、加屏溪一帶，從四溝、五溝聚落穿梭而過，展現濃厚的客家聚落風情。

他也補充，萬巒是重要的鳳梨產區，鹽山一帶更被稱為鳳梨大鎮，沿途可見大片平地造林景觀。近年推動電輔車旅遊後，約有七成遊客特別偏好森林路線，專程前來欣賞這片由台糖早年保留下來、面積約400多公頃的珍貴林地，意外成為萬巒最具特色的觀光亮點。

林晨暉表示，過去萬巒觀光最大的挑戰在於缺乏整合與合適的交通模式，今年改以電輔車小團制出發，每團約10至30人，最多可達60人，讓遊客真正走進萬巒的大街小巷，感受地方生活節奏與文化魅力。有意參與電輔自行車旅遊體驗的民眾，可洽詢萬巒單車站報名。

台灣樂活自行車協會專業領騎員朱英彰也分享，現代人大多生活在高壓的城市環境中，如同置身叢林，長期累積的壓力讓人渴望被療癒。他認為，萬巒鄉濃厚的人情味與自然景觀，宛如一場森林浴，能讓人洗滌身心靈、回歸內在平靜。

朱英彰指出，萬巒的魅力不僅在於自然環境，更展現在多元族群交織的文化底蘊。這裡融合了馬卡道平埔族、排灣族、魯凱族等原住民族文化，也結合客家與閩南文化，近年更有新住民加入，讓在地飲食從傳統料理延伸至異國風味，展現包容而豐富的生活樣貌。

他形容，萬巒豬腳不只是一道美食，更是一種象徵，代表不同族群在此共同投入、共同經營的成果。無論來自哪裡，來到萬巒的人都能認同自己是「萬巒人」，這份凝聚力正是地方最珍貴的資產。

朱英彰也強調，領騎員的核心任務，就是在有限時間內，透過自行車高效率且親近土地的特性，帶領遊客深入地方，快速理解萬巒的自然、人文與生活脈絡，讓每一次騎行不只是移動，而是一段結合文化、風景與療癒的深度旅程。