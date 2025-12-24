「慢，但站得住！」奧丁丁赴美掛牌後年末信 關鍵轉型全揭露
[Newtalk新聞] 2025年進入尾聲了，對甫赴美掛牌的奧丁丁而言，今年是一個關鍵的節點。這一年，完成多項技術與商業模式的轉型，也逐步驗證了過去數年在合規與基礎建設上的投入，開始具備規模化發揮的條件。這些進展，為接下來的成長奠定了更穩固的基礎。以下是奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱發布 2025年末致股東信的完整內容：
「致我們的股東：
我在區塊鏈產業，已經走了十二年。這十二年來，我看過太多區塊鏈技術浪潮的起落，也親眼見過同一項技術，被帶往截然不同的方向。有人選擇追逐市場熱點、炒短線賺快錢；也有人選擇把時間與資源，投入在那些不那麼顯眼、卻能撐得久的事情上。
這十二年來，我最常被問的一個問題是：「為什麼不走快一點？」這個問題，其實我們思考了很久。
從第一天起，我就做了一個我相信是對的選擇：我不想做更多複雜、包裝漂亮的金融商品，而是想解決真實世界裡，一直存在、卻沒有被好好處理的問題。
我們想解決的，是一個每個人都遇過的問題。
我想請大家思考一個很生活化的問題：在 2025 年的今天，我們傳一則 WhatsApp 訊息給地球另一端的朋友，是一秒到達、而且免費的；但如果要匯一筆錢到同一個地方，卻往往要等上幾天，還得支付不低的手續費。
為什麼資訊可以即時流動，資金卻不行？為什麼錢，沒辦法像訊息一樣簡單流動？
這並不是因為技術做不到。事實上，支撐金錢即時傳輸的技術早就存在。
真正的原因在於：每一筆資金的流動，背後都承載著責任。金錢的移動，涉及反洗錢、資金來源、消費者保護、金融穩定，以及跨國監管的協調。正因如此，它必須在嚴格的金融法規、監管機構與執照制度的架構下運作。
我們並不認為這是不合理的限制。相反地，我們相信，正是這些規範，讓金融體系得以被長期信任。真正困難的，不是繞過法規，而是在合規的前提下，把效率做到極致。這正是奧丁丁存在的理由。
以長期價值為中心
我們相信，衡量我們是否成功的標準，在於我們是否為股東創造了長期的價值。正如許多成功的長期企業一樣，我們始終專注於長期價值的累積。
這個價值，來自於我們拉高競爭的門檻、率先進入新產業，並以先行者之姿建立市場佔有率。強大的國際市場佔有率，能帶來更高的收入、更穩定的現金流，以及更快的資本周轉速度與回報率。
也因為我們專注長期發展，我們許多決策方式以及衡量得失的標準，與其他企業有所不同。因此，我們希望與您分享我們的基本管理與決策方法，並向股東證實，這樣的做法，與您的投資哲學是一致的：
1、我們將持續、毫無保留地專注在合規與技術優先的理念，並在合法合規的前提下，開放這些執照及標
準，協助各產業的公司更快成長。
2、我們對未來的投資決策，將一貫以建立長期市場領先地位為目標，而非著眼於短期的盈利或市場反應。
3、我們會持續精簡開支，保持新創的企業文化。我們也深知，合理且紀律化的成本控管，對企業的長期生
存至關重要。
4、同時，我們也將繼續專注於雇用有天賦的人才，並給予更多的股權激勵，而非單純以現金回報。因為我們相信，優秀的員工，決定了公司的未來，也決定了股東的長期價值。
這正是我們過去十五年，能夠持續發展、保持競爭力的原因。這些經營價值，我也希望與各位股東分享。
慢，但站得住腳的路！
回顧過去五年，我們選擇走一條慢、但站得住腳的路。奧丁丁的每一個重要決定，其實都圍繞著同一個核心問題：這個選擇，在五年後、十年後，是否仍然成立？
也因此，我們沒有急著擴大聲量或追逐話題，而是一步一步，把該做的事情先做好：把系統做好、把執照申請完整、把能被長期使用的基礎建設打穩。
特別是過去的一年，我們刻意放慢腳步，把基礎打得更深。在這一年裡，我們將大部分時間與資源，投入在兩件不那麼顯眼、卻決定長期上限的事情上：
一、把資金流動的「軌道」鋪好
我們選擇與金融體系中最成熟、最可靠的夥伴合作，而不是走捷徑。
我們透過整合 Visa Direct，重新定義卡片網路的角色。過去，卡片主要是「用來付錢」的工具；現在，它也能成為「用來收錢、匯錢」的工具。企業與使用者，可以透過既有的卡片網路，直接參與跨境資金的流動。
同時，我們也整合了 Stellar 與 Circle Payments Network（CPN），並與 Cross River Bank 合作，讓美元穩定幣（USDC）能在區塊鏈與銀行體系之間，合規、即時、全年無休地流動。
這些整合不張揚，但它們讓穩定幣開始具備一個關鍵條件：讓穩定幣能被銀行與企業納入日常流程，並被反覆使用成為可能。
二、把合規與執照的「通行證」補齊
如果說技術是軌道，那麼合規就是通行證。沒有通行證，再快的軌道，也無法進入主流金融體系。
在合規佈局上，我們花了超過四年的時間，也承擔了相當高的成本。
在美國，我們已取得並維持 39 州的資金傳輸相關執照（MTL），涵蓋美國絕大多數主要市場，並持續依
監管要求更新，擴充到未來所需要的執照。
在日本，我們已取得 1 張 API／資金移動相關執照，另有 2 張支付與資金移動相關執照正在申請與審查流
程中，並持續與監管單位密切配合，推進在地合規。
在歐盟，我們已取得 VASP 執照，並同步進行既有執照的升級與整合規劃。
這些執照與合規進展，是奧丁丁最安靜、但也最關鍵的資產。它們決定的，不只是我們「能不能做」，而是我們「能不能被長期信賴、被制度採用」。
2026 的目標：降低門檻，讓穩定幣能夠輕易被獲得、真正被使用
當基礎逐漸到位，接下來最重要的任務，並不是再增加技術名詞，而是把使用門檻降下來。
我們希望，企業與消費者能在既有的使用習慣下（如銀行簽帳卡、信用卡），就能享受到穩定幣所帶來的速度與成本效率，而不需要理解底層的複雜技術。
對使用者而言，體驗不必改變；改變的，是背後的清算速度、成本結構與可靠性。
奧丁丁所做的，是金融基礎建設。就像蓋捷運、蓋高速公路一樣，在真正通車之前，你只會看到工地與圍籬；但真正的價值，往往是在足夠多人依賴它之後，才會被看見。
我們無法承諾每一步都充滿話題性，但我們承諾，只做那些在未來十年回頭看時，仍然經得起檢驗、也值得被信任的選擇。
如果你願意與我們一起，用更長的時間尺度，看待這條路，那麼，我們非常感謝，也非常珍惜這份信任。真正的挑戰，不在於能不能開始，而在於能不能被長期依賴。
2025 年，是值得紀念的一年。這一年，我們不只完成了商業模式的關鍵轉型，也更清楚自己要走的是一條什麼樣的長期道路。我們感謝所有用戶的支持及信任，也感謝股東一路以來的鼓勵與陪伴。今年以及未來的成功，都離不開您們的支持。
這仍然只是第一天（Day 1）。」
更多Newtalk新聞報導
陳方隅PO三明治合照9問鄭麗文 再轟國民黨及網軍「習孩兒」們無法反駁「只能潑糞」
中國稀土出口禁令「發酵」 《紐時》：雷神尋歐洲舊庫存應急
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 82
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 23 小時前 ・ 101
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 141
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 52
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 1
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 39
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 40
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元
2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破1...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 12
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 73
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 141
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 34
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 381
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 9
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 54
鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 112
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 93
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 8