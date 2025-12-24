「慢，但站得住！」奧丁丁赴美掛牌後年末信 關鍵轉型全揭露

圖中紅色外套奧丁丁創辦人王俊凱。 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 2025年進入尾聲了，對甫赴美掛牌的奧丁丁而言，今年是一個關鍵的節點。這一年，完成多項技術與商業模式的轉型，也逐步驗證了過去數年在合規與基礎建設上的投入，開始具備規模化發揮的條件。這些進展，為接下來的成長奠定了更穩固的基礎。以下是奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱發布 2025年末致股東信的完整內容：

「致我們的股東：

我在區塊鏈產業，已經走了十二年。這十二年來，我看過太多區塊鏈技術浪潮的起落，也親眼見過同一項技術，被帶往截然不同的方向。有人選擇追逐市場熱點、炒短線賺快錢；也有人選擇把時間與資源，投入在那些不那麼顯眼、卻能撐得久的事情上。

廣告 廣告

這十二年來，我最常被問的一個問題是：「為什麼不走快一點？」這個問題，其實我們思考了很久。

從第一天起，我就做了一個我相信是對的選擇：我不想做更多複雜、包裝漂亮的金融商品，而是想解決真實世界裡，一直存在、卻沒有被好好處理的問題。

我們想解決的，是一個每個人都遇過的問題。

我想請大家思考一個很生活化的問題：在 2025 年的今天，我們傳一則 WhatsApp 訊息給地球另一端的朋友，是一秒到達、而且免費的；但如果要匯一筆錢到同一個地方，卻往往要等上幾天，還得支付不低的手續費。

為什麼資訊可以即時流動，資金卻不行？為什麼錢，沒辦法像訊息一樣簡單流動？

這並不是因為技術做不到。事實上，支撐金錢即時傳輸的技術早就存在。

真正的原因在於：每一筆資金的流動，背後都承載著責任。金錢的移動，涉及反洗錢、資金來源、消費者保護、金融穩定，以及跨國監管的協調。正因如此，它必須在嚴格的金融法規、監管機構與執照制度的架構下運作。

我們並不認為這是不合理的限制。相反地，我們相信，正是這些規範，讓金融體系得以被長期信任。真正困難的，不是繞過法規，而是在合規的前提下，把效率做到極致。這正是奧丁丁存在的理由。

以長期價值為中心

我們相信，衡量我們是否成功的標準，在於我們是否為股東創造了長期的價值。正如許多成功的長期企業一樣，我們始終專注於長期價值的累積。

這個價值，來自於我們拉高競爭的門檻、率先進入新產業，並以先行者之姿建立市場佔有率。強大的國際市場佔有率，能帶來更高的收入、更穩定的現金流，以及更快的資本周轉速度與回報率。

也因為我們專注長期發展，我們許多決策方式以及衡量得失的標準，與其他企業有所不同。因此，我們希望與您分享我們的基本管理與決策方法，並向股東證實，這樣的做法，與您的投資哲學是一致的：

1、我們將持續、毫無保留地專注在合規與技術優先的理念，並在合法合規的前提下，開放這些執照及標

準，協助各產業的公司更快成長。

2、我們對未來的投資決策，將一貫以建立長期市場領先地位為目標，而非著眼於短期的盈利或市場反應。

3、我們會持續精簡開支，保持新創的企業文化。我們也深知，合理且紀律化的成本控管，對企業的長期生

存至關重要。

4、同時，我們也將繼續專注於雇用有天賦的人才，並給予更多的股權激勵，而非單純以現金回報。因為我們相信，優秀的員工，決定了公司的未來，也決定了股東的長期價值。

這正是我們過去十五年，能夠持續發展、保持競爭力的原因。這些經營價值，我也希望與各位股東分享。

慢，但站得住腳的路！

回顧過去五年，我們選擇走一條慢、但站得住腳的路。奧丁丁的每一個重要決定，其實都圍繞著同一個核心問題：這個選擇，在五年後、十年後，是否仍然成立？

也因此，我們沒有急著擴大聲量或追逐話題，而是一步一步，把該做的事情先做好：把系統做好、把執照申請完整、把能被長期使用的基礎建設打穩。

特別是過去的一年，我們刻意放慢腳步，把基礎打得更深。在這一年裡，我們將大部分時間與資源，投入在兩件不那麼顯眼、卻決定長期上限的事情上：

一、把資金流動的「軌道」鋪好

我們選擇與金融體系中最成熟、最可靠的夥伴合作，而不是走捷徑。

我們透過整合 Visa Direct，重新定義卡片網路的角色。過去，卡片主要是「用來付錢」的工具；現在，它也能成為「用來收錢、匯錢」的工具。企業與使用者，可以透過既有的卡片網路，直接參與跨境資金的流動。

同時，我們也整合了 Stellar 與 Circle Payments Network（CPN），並與 Cross River Bank 合作，讓美元穩定幣（USDC）能在區塊鏈與銀行體系之間，合規、即時、全年無休地流動。

這些整合不張揚，但它們讓穩定幣開始具備一個關鍵條件：讓穩定幣能被銀行與企業納入日常流程，並被反覆使用成為可能。

二、把合規與執照的「通行證」補齊

如果說技術是軌道，那麼合規就是通行證。沒有通行證，再快的軌道，也無法進入主流金融體系。

在合規佈局上，我們花了超過四年的時間，也承擔了相當高的成本。

在美國，我們已取得並維持 39 州的資金傳輸相關執照（MTL），涵蓋美國絕大多數主要市場，並持續依

監管要求更新，擴充到未來所需要的執照。

在日本，我們已取得 1 張 API／資金移動相關執照，另有 2 張支付與資金移動相關執照正在申請與審查流

程中，並持續與監管單位密切配合，推進在地合規。

在歐盟，我們已取得 VASP 執照，並同步進行既有執照的升級與整合規劃。

這些執照與合規進展，是奧丁丁最安靜、但也最關鍵的資產。它們決定的，不只是我們「能不能做」，而是我們「能不能被長期信賴、被制度採用」。

2026 的目標：降低門檻，讓穩定幣能夠輕易被獲得、真正被使用

當基礎逐漸到位，接下來最重要的任務，並不是再增加技術名詞，而是把使用門檻降下來。

我們希望，企業與消費者能在既有的使用習慣下（如銀行簽帳卡、信用卡），就能享受到穩定幣所帶來的速度與成本效率，而不需要理解底層的複雜技術。

對使用者而言，體驗不必改變；改變的，是背後的清算速度、成本結構與可靠性。

奧丁丁所做的，是金融基礎建設。就像蓋捷運、蓋高速公路一樣，在真正通車之前，你只會看到工地與圍籬；但真正的價值，往往是在足夠多人依賴它之後，才會被看見。

我們無法承諾每一步都充滿話題性，但我們承諾，只做那些在未來十年回頭看時，仍然經得起檢驗、也值得被信任的選擇。

如果你願意與我們一起，用更長的時間尺度，看待這條路，那麼，我們非常感謝，也非常珍惜這份信任。真正的挑戰，不在於能不能開始，而在於能不能被長期依賴。

2025 年，是值得紀念的一年。這一年，我們不只完成了商業模式的關鍵轉型，也更清楚自己要走的是一條什麼樣的長期道路。我們感謝所有用戶的支持及信任，也感謝股東一路以來的鼓勵與陪伴。今年以及未來的成功，都離不開您們的支持。

這仍然只是第一天（Day 1）。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳方隅PO三明治合照9問鄭麗文 再轟國民黨及網軍「習孩兒」們無法反駁「只能潑糞」

中國稀土出口禁令「發酵」 《紐時》：雷神尋歐洲舊庫存應急