慢，反而成為競爭力：和光堂眼鏡重新書寫配鏡市場的成長邏輯

在講求速度與效率的配鏡市場中，多數眼鏡品牌以快速流程回應消費需求；然而，和光堂眼鏡選擇了一條不同的經營路線。深耕台南在地門市多年，和光堂眼鏡始終認為，配鏡不只是一次商品銷售，而是一項結合視力評估、用眼習慣觀察與生活狀態理解的專業服務。

從台南門市第一線的長期觀察中，和光堂眼鏡發現，許多消費者需要配鏡的時刻，往往發生在人生的重要轉換階段——例如轉職、創業、生活型態改變，或因長時間使用電子設備而產生的用眼需求變化。在這些情境下，消費者關注的不僅是度數是否精準，更在意配鏡建議是否能貼近實際生活與工作狀態。

也因此，在多數眼鏡門市追求快速成交與標準化流程的市場環境中，和光堂眼鏡選擇以較慢、但更完整的服務方式，透過台南實體門市深化與會員之間的互動關係，逐步建立以「理解人」為核心的配鏡專業定位。

在求快的市場，選擇走慢，反而走得更遠

長期深耕台南的和光堂眼鏡，始終將「理解人」放在專業之前。相較於強調流程效率或價格競爭，品牌更重視的是，是否能透過一次次的門市互動，累積對會員生活狀態的理解。

這樣的經營方式，短期內或許無法帶來爆發性的成長，卻讓門市逐漸成為會員願意停留、諮詢與交流的空間。隨著時間累積，門市不再只是完成配鏡的場域，而是會員在人生重要階段，會主動走進來的地方。門市不只是配鏡，而是實體參與會員的人生狀態，在服務過程中，視力狀況、用眼習慣與生活型態往往密不可分。和光堂眼鏡發現許多會員在配鏡時，會自然談起近期的工作壓力、生活轉折，甚至未來的規劃。這樣的交流，讓配鏡服務不再只是技術判斷，而成為理解人生狀態的起點。

基於這樣的觀察，和光堂眼鏡也持續思考，如何讓門市服務更完整地回應會員所處的階段，而非僅止於視力需求本身。

以命理解讀作為延伸，深化「被理解」的服務體驗

基於長期在門市與會員互動的經驗，和光堂眼鏡發現，許多會員在配鏡當下，正處於人生的重要轉換期。為了更完整地回應這類狀態需求，品牌特別為會員規劃命理解讀體驗，邀請三位來自不同領域、在業界具備專業背景與實務經驗的老師，包含生命靈數專家Sofia老師、星座專家艾菲爾老師以及專精於姓名學的劉玓岡老師，親身蒞臨和光堂眼鏡的臨安總店和南科分店門市進行一對一交流。

和光堂眼鏡台南門市邀請星座專家－艾菲爾老師，於門市現場舉辦講座，透過深度對話理解人生階段與生活狀態，作為配鏡服務的延伸體驗。

活動採事前報名制，強調完整時段與深度對話，讓會員能在不被打斷的情況下，梳理當下所面臨的生活課題。實際活動當天，現場互動氣氛熱絡，不少會員在解讀結束後，仍主動留下與老師持續討論，分享近期的工作狀態、人生抉擇與未來規劃。

多位會員也回饋，這樣的交流並非尋求標準答案，而是在被傾聽與引導的過程中，更清楚理解自己目前所處的階段。對和光堂眼鏡而言，命理解讀並不是獨立存在的活動，而是門市服務中「理解會員狀態」的重要延伸。透過這樣的對話基礎，後續的配鏡諮詢與生活建議，也能更貼近會員實際需求，讓服務真正回到以人為本的初衷。

從服務選擇，看見產業領頭者的定位

當多數品牌仍聚焦於銷售效率與短期轉換，和光堂眼鏡選擇從人生狀態出發，重新定義專業服務的角色。這樣的定位，也讓品牌在競爭激烈的配鏡市場中，逐步建立出難以複製的差異化。

未來的會員經營，不再只是交易頻率的累積，而是品牌是否能在關鍵時刻，成為值得信任、願意陪伴的存在。和光堂眼鏡以長期實踐證明，當服務真正回應人的狀態，專業本身，就會成為品牌最穩固的信任基礎。