「慢」才Ｍａｎ 內埔警提醒大學生注意交通安全

內埔警分局贈送六堆客家文化園區及鄉公所印有「慢」字的安全帽內襯及小包裝面紙給轄內大學生，以確保行車安全。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣內埔鄉轄內有屏東科技大學及美和科技大學兩所大專院校，去年十月初屏科大校內短短十天就有兩名大一新生在校園內騎乘機車自撞分隔島不幸身亡，引起各界的重現；轄內的六堆客家文化園區及內埔鄉公所分別製作印有「慢」字的安全帽內襯及小包裝面紙贈送轄內大學生，提醒騎乘機車時勿必注意安全，以免憾事再度發生。

內埔警察分局表示，轄內計有屏科大及美和科大兩所大專院校，大一新生都剛考取駕照不久，因此騎車技術不甚熟練，道安規則也不太清楚，加上新來乍到內埔地區，對於道路交通狀況也不熟悉，因此常會發生車禍。

為傳達交通安全的唯一心法「慢」，六堆客家文化園區特別訂製印有「慢」字的安全帽內襯，並請內埔警分局員警分送給轄內大學生們，讓大學生在拿起安全帽戴上頭之前，能再看一眼「慢」字，有所警愓；而客家話的「慢」字羅馬拼音為ＭＡＮ，則寓意「騎車慢，才能看見你的帥」。

此外，內埔鄉公所也訂製印有「慢」字的小包裝面紙，並圖示車速超過五十公里時，則致死率會大幅增加，並請內埔警分局一同分送給大學生們，目的都是要提醒大學生們騎機車一定要慢、看、聽，確保自身安全。

內埔警分局長江世宏表示，每位大學生都是國家未來的棟樑，是社會繁盛的基礎，因此每位大學生都必須注意行車安全，這不僅是孝順父母的體現，也是對國家社會應盡的責任。