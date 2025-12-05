慣性劈腿挨轟渣男！天團男主唱「性愛片外流」經紀公司出手了

Only Monday的主唱Tee與女友性愛影片外流，經紀公司發聲切割。（圖／翻攝自Tee Instagram）





泰國潮流天團「Only Monday」的主唱Tee私生活爭議多，過去曾被控慣性劈腿挨轟渣男，如今又爆出與女友的性愛影片外流問題；該樂團所屬經紀公司Gene Lab昨（4）日也發出聲明，徹底切割所有演藝事業的業務工作。

針對「Only Monday」主唱Tee的個人行為，經紀公司Gene Lab做出以下決定，一、取消藝人所有已安排的工作行程；二、撤下所有可獲利的歌曲，包括所有平台上的收益；三、撤銷所有代言合作。並強調：「公司將全力配合受害者的法律程序，並希望此事能盡快圓滿落幕。」

廣告 廣告

「Only Monday」全新單曲日前才剛發行，如今卻因為主唱Tee的個人行為全部泡湯，團隊過去所創作的歌曲都將被Spotify、Apple Music等音樂串流平台下架；追星追到塌房，歌迷崩潰喊道「可惜了，很多歌都很好聽，不知道未來團員會怎麼發展」、「之前就有耳聞主唱私德不佳，沒想到這麼快就出事」，泰國網友則笑虧：「Only Monday變成Only fans！」

東森娛樂關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

●丫頭摯愛病危痛哭！老公同意「簽放棄急救」：我不想這麼痛苦

