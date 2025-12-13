慣性清喉嚨 易燒聲、胃食道逆流

每當天氣轉涼，許多人會出現「燒聲」或喉嚨卡卡的困擾。醫師指出，除了常見的呼吸道疾病之外，可能和環境、飲食都有關，但許多人習慣性「清喉嚨」，反覆用力之下，可能導致聲帶受傷，還會加劇胃酸逆流，讓喉嚨更不舒服。

嘉義長庚耳鼻喉系教授級主治醫師、台灣耳鼻喉頭頸外科學會理事徐正明表示，冬天的低溫和低溼度，會讓聲帶與上呼吸道黏膜失去溼潤，黏滯性下降，導致聲帶震動不佳，聲音自然變得不清楚或難以發聲；乾燥也會讓吞嚥時缺乏口水的潤滑感，產生「卡卡」的不順感。

徐正明說，黏膜上布滿纖毛，若過於乾燥，就無法順利清除灰塵、病毒等外來物，抵抗力自然減弱，且某些病毒偏好低溫環境，更容易繁殖，因此更容易發生呼吸道疾病。

許多人冬天喜歡喝熱湯、吃火鍋，或嗜吃高油脂、酸辣等刺激食物，容易造成胃脹氣或胃酸逆流。徐正明指出，當胃酸刺激咽喉，會讓人覺得喉嚨卡卡或聲音變沙啞。臨床上可透過內視鏡檢查食道入口或聲帶附近是否浮腫充血，判斷是否有咽喉逆流，再給予制酸劑等藥物，

常聽到有人習慣性「清喉嚨」，真有幫助嗎？徐正明指出，喉嚨乾燥或痰液多，或是胃酸跑到喉部，都會讓人反射性想要輕咳，1、2次可能有效，但若頻繁、用力清喉嚨，恐造成聲帶受傷，還會增加腹壓，讓胃酸更容易逆流，形成惡性循環。

徐正明補充說明，咳嗽是身體的反射機制，利用聲帶閉合、氣管打開和肺部擴張，幫助咽喉排出異物，但聲帶黏膜非常脆弱，若受到空氣快速通過，又夾帶痰液，反覆摩擦、撞擊就容易受傷。因此他建議避免長期用力咳嗽，建議以喝溫水、吞口水，或是輕咳代替。

咽喉結構複雜，發聲和吞嚥彼此影響。徐正明提醒，無論是聲音沙啞或喉嚨異物感，只要症狀持續一段時間，就應及早就醫檢查，尤其是聲音沙啞超過2周未改善、喉嚨卡卡愈來愈嚴重，或是吞嚥困難、異物感、刺痛感持續不退，甚至久咳不癒、痰中帶血，都需要提高警覺。