慣犯! 女子隨機撬開機車置物箱偷竊 居民人人自危

中部中心／張家維 南投報導年關將近，小心隨身財物，南投草屯鎮傳出隨機竊案，19日清晨4點多，一名女子騎乘腳踏車穿梭巷弄，見四下無人便撬開機車坐墊行竊，民眾將畫面PO網示警，引起討論，不少網友指認，這名女子已經多次以相同手法犯案。

巷口監視器畫面中，清晨4點多，天色未亮，一名女子長髮挽起夾著鯊魚夾、戴著口罩就"開工"。靠近整排機車，趁清晨沒人，開始沿路翻看機車前置物箱還有試試有沒有上鎖，直接撬開坐墊置物廂，翻找貴重物品，就這樣在草屯鎮巷弄沿路偷。民眾將畫面PO網警示附近民眾，沒想到網友紛紛回應，這名女子已經來偷很多次。

女子騎單車進到草屯鎮巷弄 沿路隨機偷機車置物箱財物（圖／畫面來源: 臉書 草屯人）









附近住戶人人自危。幾乎整條巷子停放的機車都被翻遍，有人把錢包放在置物箱被偷走，買菜錢都沒了；甚至還是駐家大門是否有上鎖，再探探戶外電箱裡有沒有鑰匙，真的是一點渣都沒放過，女子得手4千元！





女子不只偷機車置物箱甚至試圖入屋內行竊（圖／畫面來源: 臉書 草屯人）









巷口前後監視器畫面一兜，女子19日清晨4點多騎著腳踏車特地前來，不知道是不是已經曾來勘查過，將腳踏車停下後，徒步走進巷子，沿路機車都被翻找，每輛機車都不放過，警方呼籲，貴重物品要隨身攜帶保管或是放置屋內，尤其年關將近，宵小出沒，不要給歹徒有得手的機會。





女子騎單車進到草屯鎮巷弄 沿路隨機偷機車置物箱財物（圖／畫面來源: 臉書 草屯人）













