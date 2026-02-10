慣犯？蘇敬軾遭爆「兩部戲皆影射幕後黑手.沒事前拜訪」

台北市 / 綜合報導

電影《世紀血案》爭議連環爆！製片公司費思兔老闆，前中國百勝集團總裁蘇敬軾也被挖出黑歷史，2019年曾參與電影《幻術》製作，擔任編劇與出品人，這一部片取材自319槍擊案，影射已故前總統李登輝是幕後黑手。如今也被爆出，蘇敬軾前後這兩部戲，不只都影射幕後黑手，還一樣都沒有事前，進行詢問拜訪，被外界砲轟，根本是慣犯。

演員站一排微笑合影，電影「世紀血案」，改編自1980年，震驚全台的「林宅血案」，但因未經同意取材，引發各界撻伐，如今電影爭議持續延燒，因為不僅當事人不知情，甚至還醜化影射幕後主使者，是已故台獨領導人「史明」施朝暉，「世紀血案」製片公司也被挖出，這樣的手法已經不是第一次。

電影「幻術」，主打是台灣第一部，政治懸疑電影，講述319槍擊案，所有角色都使用真實政治人物原名，最後還影射前總統李登輝是幕後黑手，也被指控拍攝前，同樣沒問過李登輝本人或辦公室，而「世紀血案」及「幻術」，這兩部電影都是由，前中國百勝集團總裁蘇敬軾出品製作。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌說：「這些人都在世但他卻不去透過訪談，不去透過真正的資料蒐集，甚至是他自己透過這種，未經查證然後他自己去想像的，這樣的劇情去定論一個歷史的懸案，(蘇敬軾)他從中國回來之後，他是想要來拍攝李登輝傳。」更誇張的是，「幻術」導演符昌鋒，還曾在節目上，點名是李登輝辦公室默認此事，曲解原意。

「幻術」導演符昌鋒說：「李辦那邊說絕對會告，我們就想了半天，要告哪裡呢，我們就不知道，(後來)我覺得應該沒有要告的意思吧，是默認嗎，默認啊。」

對於「世紀血案」及蘇敬軾種種爭議，文化部長李遠二度回應，文化部長李遠說：「我覺得他實在有點荒謬，就是說他把台灣看成是一個，完全可以侵門踏戶，然後拍他想要篡改歷史的那個東西，我覺得他實在滿藐視台灣的，社會的一個共識。」如今「世紀血案」，面對排山倒海的負面聲浪，只能由蘇敬軾本人，出面給個交代。

