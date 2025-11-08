慣竊偷機車趴趴走 被警攔查竟上國道狂飆 吃官司再吞罰單

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名55歲湯姓男子有多次竊盜前科，這個月5日他行經鳳山區南京路時，瞥見路旁一部125CC重型機車鑰匙沒拔，直接跨上機車發動揚長而去「全市趴趴走」，轄區警方獲報調閱監視器畫面清查，他爽騎3天後，今天凌晨被發現在前鎮區出沒，警方出動圍捕，他竟直接騎上國道狂飆，最後被鳳山分局、國道警合力攔截，詢後依竊盜罪送辦並開單告發。

鳳山警分局調查，湯男5日經過鳳山區南京路時，順手就將路旁沒拔鑰匙的重型機車騎走，車主劉姓男子一出來發現車不見了，於是向轄區派出所報案，員警調閱周邊監視器畫面以車追人，並鎖定是55歲的慣竊湯男。

廣告 廣告

湯男偷走機車後到處「趴趴走」，警方直到8日凌晨總算找到湯男行蹤，發現他在前鎮區一帶出沒，立刻出動抓人，原本要等他在路旁停等時一擁而上，卻不料被他早一步發現，油門一摧就「落跑」，甚至還從新生路匝道直上國道一號，員警也騎著警用機車跟上，並通報國道警方協助攔截圍捕。

湯男在高速公路連飆3公里，被在三多交流道出口前設下路障的警方逮捕，當場壓制並宣告權利，再帶回警所查辦，湯男因為摔了一跤，走路還一跛一跛，實在是「賊星該敗」，詢後依竊盜罪嫌送辦、違反道路交通管理處罰條例部分，將開出3000元到6000元不等的罰單。

鳳山警方與國道警合力攔截，逮到湯男依竊盜罪移送，還得吃上交通罰單。翻攝照片

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

雪碧「新加坡花場保底6萬元起」訊息流出 遭疑仲介女模赴新馬

顏正國告別式｜李千娜淚崩送別 黃尚禾悲喊「國哥殺青了」

全新年式BMW X1 M Sport正式發表 導入兩款車型售價199萬元起

