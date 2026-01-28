慣竊偷精品買毒 賓館被逮

警方專案小組廿六日晚間於安南區將方嫌拘提到案，現場起獲部分贓物及毒品、不法所得。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

位於中西區的二手連鎖賣場海德沃福廿四日凌晨遭竊走包包、名表及金飾等計約兩百萬元商品。市警二分局獲報循線追查，廿六日鎖定五十多歲的方嫌行蹤，前往安南區某平價賓館逮人，然而方嫌已變賣部分贓物用於購毒，警方訊後將方依竊盜、毒品罪嫌法辦。

廿四日凌晨三時許，警二分局長樂所接獲轄區商場保全系統通報，稱店內電動門遭人推開，保全人員與警方獲報立即趕往現場，然而歹徒已經離開。店家清查發現，店內名牌包、手錶及金飾等高價商品失竊，歹徒全程徒手作案，一人獨力搬開電動門及店內玻璃陳列櫃取走高價商品，全程短短僅約五分鐘，估損失達兩百萬元。

警方循線調閱監視器追查，鎖定方姓慣竊，進一步以車追人，廿六日晚間發現方跑到安南區並於某平價賓館下榻，立即持拘票及搜索票前往查緝。

警方在業者協助下破門，只見半裸的方男橫臥在床上吸食安毒，現場控制其行動後，於房內起獲部分贓物、毒品及剩餘不法所得九千多元，廿六日晚間將其帶回查辦。

據了解，方嫌身形魁梧，平時靠打零工為生，並無穩定工作。但因有吸食毒品習慣，只要沒錢買毒便會下手行竊，多次因竊盜而進出監獄，一一三年出獄後，不想卻又再重操舊業，偷精品換毒品的行徑也讓警方十分頭痛。

初步調查，方嫌犯後已將贓物變賣予不知名友人，部分贓物則辯稱已在逃逸路上遺失等，變賣所得大部分已用於購毒，警方廿七日訊後也將方嫌依竊盜、毒品罪嫌移送台南地檢署，另於東區、北區所涉竊案，也將交由檢方進一步調查。