慣竊囂張！警局對面停車場連偷機車安全帽41歲許男落網

記者莊淇鈞／新北報導

新北市土城廣福派出所對面的地下停車場內發生竊案，警方獲報後調閱監視器，發現疑似1名41歲的慣竊許姓男子，當時騎著偷來的車進入停車場，陸續偷走3頂安全帽、1輛機車及1輛輕型越野車的側蓋，目前警方已經尋獲機車和其中1頂安全帽，而許男也被警方拘提到案，目前警方針對竊案擴大偵辦中。

據了解，許男當時騎著剛偷來的贓車，溜進土城廣福派出所對面的地下停車場，不只繼續偷了1輛機車，還偷了3頂安全帽跟機車零件，隨即揚長而去。警方今天在台北市萬華區尋獲該輛遭竊機車，並向新北地檢聲請拘票，將許男拘提到案後依竊盜罪移請偵辦。

土城警分局呼籲，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，各場所大樓亦可增設監視器及保全系統，共同降低行竊的可能性，同時奉勸宵小切勿輕舉妄動，絕不容許犯罪挑釁公權力。

不良行為，請勿模仿！

