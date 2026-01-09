慣竊拒檢橫衝直撞！警開12槍仍作困獸之鬥 警匪追逐7公里終落網

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名徐姓男子半年來相繼在南桃園地區竊取多輛汽機車，昨天（8日）晚間再度犯案，警方據報出動攔查，徐男不僅拒檢，並衝撞攔停警員，警方雖朝車輛開了12槍，但他仍作困獸之鬥，罔顧用路人安全，持續闖紅燈逃逸，過程中還擦撞停等紅燈之機車騎士，警匪追逐7公里後才為圍捕警網攔停，破窗將其制伏，警詢後已依法送辦，並建請檢察官聲押。

中壢警分局表示，中壢派出所昨天晚上22時許接獲民眾報案，指稱停放於中壢區永嘉街之自小客車遭竊，警方隨即派員到場查處，除沿線調閱周邊監視器外，亦派線上巡邏網加強巡查。

經警方調閱監視錄影畫面發現該失竊車輛行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即派員前往攔查，並在高鐵南路四段與福達路一段路口發現徐姓男子（50歲）駕駛該失竊車輛，惟其拒絕受檢，並駕車衝撞攔停之警員，對警員生命、身體安全造成急迫危害，在符合用槍時機下，朝該車左前輪射擊12槍，試圖制止其行為，惟徐男仍作困獸之鬥，罔顧用路人安全，持續加速闖紅燈逃逸。

案經警方通報勤務中心攔截圍捕，並由中壢派出所、興國派出所同仁一路尾隨。徐男於逃逸途中，行經平鎮區民族二段欲右轉文化路時，擦撞停等紅燈之重機車騎士，致該名騎士右肩受傷、車輛受損，徐男仍未停車持續逃逸。

警匪追逐7公里後，由警網在平鎮區復旦路四段與長安路口成功將徐男攔停，過程中巡邏車輛及警員裝備受損，警員依規定使用警棍破窗，始順利將徐男拉下車制伏。另有警員於執行過程中手部擦挫傷，送醫包紮後已無大礙。

警方調查，徐男半年內已竊取4部自小客車、1部計程車、1部機車，連續之犯罪行為不斷，本次更行駛失竊汽車拒檢逃逸、衝撞警方、藐視公權力及危害公共安全之不法行為，警方依法採取必要強勢作為，絕不寬貸。警詢後除依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，並建請檢察官聲羈，以維護市民生命財產安全及社會秩序。

