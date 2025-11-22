慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍
台北馬偕醫院近日接連傳出病患財物遭竊事件，錢包、手機、平板電腦接連不翼而飛，讓住院民眾人人自危。警方獲報後展開追查，根據被害人描述的嫌犯特徵，並調閱院內監視器畫面，最終鎖定1名擁有多項竊盜前科的傅姓男子。警方於19日在西昌街夜市將其逮捕，全案依竊盜罪嫌移送，士林地檢署複訊後也聲請羈押獲准。
警方調查指出，現年40多歲的傅姓男子，是警方熟知的慣竊。9月間，他多次進入台北馬偕醫院，以病患與家屬忙於治療、警覺性降低為目標，趁對方離開病房、洗澡、補眠等空檔下手。警方掌握資料顯示，他短短1個月內至少犯案5次，手法熟練、行動快速，鎖定容易取得的財物，如錢包、手機與平板等電子產品。
每次得手後，傅男會立刻前往通訊行或路邊黑市管道將物品變賣，快速換成現金揮霍，導致被害人損失總額累計超過20萬元。許多病患事後才驚覺物品消失，部分人甚至因身體不適而延遲報案，使得追查難度更高。
警方經連日比對監視器影像，終於在19日晚間鎖定傅男行蹤，並於西昌街夜市將他逮捕，警方表示，傅男不只涉及此次醫院竊案，還因先前案件未依通知到案而遭到士林地檢署發布通緝，因此在警訊後除依竊盜罪嫌移送外，也同時解送歸案處理通緝部分。
醫院方面表示，已加強巡邏及監視設備的注意範圍，也提醒病患與家屬入住病房時務必提高警覺，貴重物品應妥善保管，避免成為犯罪目標，警方也呼籲，醫療空間雖為公共場所，但也是竊賊容易流竄的地點，民眾務必提高警戒。
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
