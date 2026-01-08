慣竊超商1天2度偷逾7萬包裹「又現身」 女店員追出狂喊「抓小偷」活逮

【記者曾佳俊／新北報導】新北市板橋南雅東路一間超商日前一天內被人竊走2張悠遊卡與8個包裹，而昨（7）日深夜，林姓女大夜班店員一眼認出竊賊食髓知味再度現身，立即大喊「抓賊！」並追出店外，轄區警方獲報後也急忙派員趕赴現場查緝，最終在多名民眾見義勇為下聯手在中興路106號小巷內將宵小逮捕，後續追查身分為一名何姓慣竊，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

有多項竊盜前科的29歲何姓男子，是新北市板橋地區的慣竊，近日到南雅東路上的一間超商消費，趁店員忙碌的空檔，分別於本月5日凌晨2時許與同日晚間7時許，竊走2張悠遊卡、8個包裹後逃逸，總計損失7萬8636元。

店家後續調閱監視器鎖定何嫌長相特徵，昨（7）日深夜11時許，何嫌食髓知味再度上門時，43歲林姓大夜班店員一眼認出，隨即大喊小偷並追出店外，她一路尾隨其後，一路追進中興路106號小巷內。

轄區警方獲報迅速派員到場，在警方、民眾與店員聯手下，順利將何嫌逮捕，後續他也坦承曾於5日兩度前往超商行竊，詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦

超商女店員隨後追出，大喊「抓小偷」。翻攝畫面

