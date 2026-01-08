慣竊連續光顧超商 警民合作深夜抓賊

〔記者徐聖倫／新北報導〕近期新北市板橋某超商常被偷兒光顧，偷商品、包裹，害店家損失近8萬元，而店家早已調閱監視器鎖定偷兒。今凌晨，偷兒又來光顧，馬上被大夜班女店員認出同時報警，在鄰居與警方協力下，順利制服逃跑的慣犯，將其扭送警所。

據悉，位於板橋區南雅南路的這間超商，本月初兩次遭竊，一共被偷2張悠遊卡、8個民眾尚未領取的包裹，害店家損失78636元。店家自行調閱監視器並報警，經查偷兒是29歲何姓竊盜慣犯，確認身分後店家遂提高警覺。

今凌晨2時許，何男又來光顧，女店員一眼認出，大喊「抓小偷」，何男拔腿逃跑，逃到店巷弄。而女店員也追出店外持續大喊，鄰居聞聲查看並幫忙抓賊，警方獲報也趕抵，警民合作下終將何男制伏。

何男向警方供稱，因為沒有工作所以經濟狀況很差，所以才會持續行竊，警詢後依竊盜罪嫌，將何男移送法辦。

